RUGBY. Le staff du XV de France féminin réorganisé à 4 mois de la Coupe du Monde

Après les départs de Cherouk et d'Eymard, le staff du XV de France féminin a été réorganisé. Pour ce faire, le responsable du projet sportif, Thomas Darracq, a été nommé sélectionneur-entraîneur de l'équipe.

Décidément, les changements vont de bon train du côté du XV de France féminin, à environ 4 mois de la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, deux membres du staff (Samuel Cherouk et Stéphane Eymard) avaient été écartés il y a quelques semaines, suite notamment à la défaite de la France face à l'Angleterre lors du dernier Tournoi. Des départs qui sous-entendaient donc une réorganisation du staff des Bleues. Et ce mardi, la FFR a annoncé que l'ancien responsable du projet sportif, Thomas Darracq, sera désormais le nouveau sélectionneur-entraîneur de l'équipe. Quant à Annick Hayraud, cette dernière est maintenue en tant que manager générale, même si désormais, Hayraud "épaulera" Darracq dans l'exercice de ses fonctions. À noter que Gaëlle Mignot et David Ortiz, pressentis pour intégrer le staff, ont également vu leur arrivée officialisée par la FFR.

Rugby. Féminin. Deux membres du staff écartés : Bernard Laporte met ses menaces à exécutionCelui-ci s'est par ailleurs brièvement exprimé sur ce sujet : "Je tiens à remercier chaleureusement la Fédération Française de Rugby pour sa confiance. Nous avons l’ambition de voir réussir l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde, et de construire à terme une équipe en capacité d’égaler les meilleures nations mondiales. Pour soutenir cette ambition notre encadrement technique est renforcé avec deux forces vives du rugby français, Gaëlle MIGNOT et David ORTIZ, qui apporteront leur expérience, leur savoir-faire et l’énergie nécessaire à la réussite de ce projet. Je tiens également à remercier Samuel CHEROUK et Stéphane EYMARD, qui quittent l’encadrement, pour tout ce qu’ils ont construit et apporté à l’équipe de France ces dernières années". Espérons maintenant que tous ces changements ne perturbent pas la préparation des Bleues à cette Coupe du Monde, et surtout que le staff trouve une certaine stabilité, au moins jusqu'au mois d'octobre...

XV DE FRANCE. À seulement 27 ans, la meilleure joueuse d'Europe prendra sa retraite après le Mondial