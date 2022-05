Rugby. Féminin. Deux membres du staff écartés : Bernard Laporte met ses menaces à exécution

D'après Midi Olympique, la fédération française de rugby aurait décidé de se séparer de Samuel Cherouk et Stéphane Eymard, membres du staff de l'équipe féminine à cinq mois du Mondial.

On le sait, Bernard Laporte n'a que très peu goûté à la défaite des Bleues face à l'Angleterre (12-24) le 30 avril dernier, pour ce que l'on pouvait appeler la finale du 6 Nations 2022. À la fin de la rencontre, le président de la fédération française de rugby était descendu dans les vestiaires de Jean Dauger, et n'avait pas caché sa grande colère. Certains membres du staff se savaient fragilisés. Et ce lundi, Midi Olympique affirme que Laporte aurait mis ses menaces à exécution. En effet, Samuel Cherouk (coentraîneur de la conquête et des tâches spécifiques) et Stéphane Eymard (entraîneur en charge de l'attaque) vont être écartés du staff tricolore dans les prochains jours.

RUGBY. Féminin. Bernard Laporte en colère dans le vestiaire après le Crunch

La principale cause de ces évictions s'expliquerait par des tensions entre Thomas Darracq, responsable du projet sportif et les deux autres membres du staff cités plus haut. Quid du tandem Eymard-Cherouk donc ? Midi Olympique précise que Samuel Cherouk restera au sein de la FFR, puisqu'il devrait rejoindre les moins de 20 ans. Le nom de leurs successeurs devrait bientôt être donné. En revanche, Annick Hayraud, manager général et Thomas Darracq restent bien en place au sein de l'équipe féminine. À cinq mois de la Coupe du Monde, les Bleues se seraient bien passées de cette affaire.

XV DE FRANCE. À seulement 27 ans, la meilleure joueuse d'Europe prendra sa retraite après le Mondial