Rugby. Le Stade Toulousain et l'UBB trébuchent, Vannes se relance, les pronos de la 12e journée de Top 14

Le Stade Toulousain et l'UBB se déplacent respectivement au LOU et à Castres, deux matchs difficiles avec de nombreux absents. La rédaction du Rugbynistère les voit s'incliner tous les deux.

Après deux semaines de joutes européennes, le Top 14 reprend ses droits. Comme d’habitude, les 14 écuries du championnat vont s’écharper tout le week-end pour espérer engranger le plus de points possibles. Décryptage des affiches de la 12ᵉ journée.

La Rochelle-ASM Clermont

Les deux équipes sont sur une excellente dynamique, notamment le Stade Rochelais qui est sur deux belles victoires face à des équipes anglaises en Champions Cup. De leur côté, les Auvergnats reviennent d’un déplacement au Leinster énergivore, mais très positif dans le contenu (15-7). Seront-ils capables de continuer à aligner les énormes performances défensives ? Le déplacement à Marcel Deflandre sera un vrai test de caractère pour les hommes de Christophe Urios. Avantage aux locaux, mais attention à l’ASM, qui peut être la première surprise de cette journée.

Match primordial pour la suite de la saison du promu. Désormais, Vannes doit être impeccable à domicile pour espérer se maintenir dans l’élite. La victoire en terre rochelaise les a complètement relancés et il faut maintenant confirmer. Les Basques se déplaceront sans Iturria, Tatafu, Mori, Hodge, Bosch et Moon, soit un tiers de l’équipe titulaire sur le carreau. L’occasion rêvée pour les Bretons de se rapprocher de leurs concurrents au classement. Avantage aux Vannetais.

RC Toulon – Pau

Sur la dynamique actuelle, il n’y a pas photo, le Rugby Club Toulonnais est sur une série de cinq victoires consécutives et n’a plus perdu un match depuis le mois d’octobre. La victoire aux Stormers est le symbole de l’état de forme des hommes de Pierre Mignoni. L’infirmerie paloise étant toujours pleine, les chances des Béarnais de réaliser un résultat positif sont très fines. Le RCT s’impose avec le bonus offensif.

Le Racing 92 est dans la tourmente cette semaine : les talonneurs Jannick Tarrit et Camille Chat sont écartés du groupe pour des raisons extrasportives, tandis que des rumeurs envoient Arundell, Travers et Lancaster ici ou là. Bref, le bateau coule et tout le monde abandonne le navire. « Le MHR a la meilleure conquête du Top 14 » selon Nolann Le Garrec pour Rugbyrama, autant dire que s’y déplacer sans talonneur risque de compliquer les choses. Victoire de Montpellier sans trembler.

Le match piège par excellence. Le Stade Français, 12ᵉ du championnat, a connu un début de saison catastrophique et est totalement passé à côté de son entrée en Champions Cup avec trois cartons rouges en deux matchs. La réception de l’USAP sera donc tout sauf une promenade de santé pour les Parisiens. D’autant que Bruce Devaux et Giorgi Beria ont repris l’entrainement et postulent pour ce match. Match très serré, nous jouons la grosse cote avec un succès des Catalans.

Dauphin du Stade Toulousain avec dix points d’avance sur leurs adversaires du jour, l’UBB pourrait faire figure de favori. Mais quiconque se déplace à Pierre Fabre sait à quel point le défi sera relevé. D’autant plus avec les absents dans les rangs girondins. Lucu, Bielle-Biarrey et Gazzotti sont au repos. Jalibert, Gray, Bochaton, Buros et Lamothe sont blessés et ne seront pas du voyage. Malgré une belle profondeur d’effectif, Bordeaux est décimé pour ce match. Avantage Castres avec un possible bonus si les conditions le permettent.

Lyon – Stade Toulousain

Miracle au LOU : Baptiste Couilloud et Léo Berdeu ont fait leur retour à l’entrainement et pourraient postuler pour ce match. En face, Dupont, Ramos, Cros, Marchand et R. Ntamack sont en congés. L’occasion pour la troupe de Gengenbacher de se relancer. En grande difficulté au classement, les Rhodaniens ne veulent pas laisser Vannes leur mettre la pression. Victoire obligatoire pour le LOU.