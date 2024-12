Top 14. Matthieu Jalibert forfait jusqu’en 2025 : l’UBB devra bricoler pour finir l’année

Coup dur pour l'UBB : leur demi d'ouverture international Matthieu Jalibert sera sur le carreau et donc indisponible pour quelques semaines à cause d'une blessure à la cuisse.

Sale temps pour les Girondins ! Alors que l’Union Bordeaux-Bègles s’apprête à enchaîner trois matchs déterminants de Top 14 pendant les fêtes, une nouvelle vient ternir les ambitions bordelaises : Matthieu Jalibert, blessé à la cuisse gauche, ne jouera plus en 2024.

Blessure à la cuisse, la tuile avant Noël

L’ouvreur international s’était blessé lors de la première journée de Champions Cup face à Leicester, le 8 décembre dernier, une rencontre où l’UBB s’était pourtant imposée avec la manière (42-28).

La sentence est tombée cette semaine : lésion musculaire à la cuisse gauche, au même endroit que sa blessure de fin 2021. Et comme un mauvais remake, il manquera donc les trois prochaines journées de Top 14 : Castres ce samedi, Toulon le 28 décembre et le Stade Français le 4 janvier.

Coup dur, mais pas une première

Cette blessure rappelle la saison 2021-2022, où Jalibert avait également manqué une grande partie de l’hiver et le Tournoi des Six Nations pour des douleurs similaires. À l’époque, le Bordelais avait connu des déboires avec le médecin du club qui s’était trompé dans son diagnostic, allongeant un peu plus la période d’indisponibilité.

Avec son absence, Bordeaux devra trouver des solutions pour maintenir son niveau de jeu, et surtout, espérer que ce contretemps ne s’éternise pas pour le maître à jouer girondin.

Un retour attendu pour janvier

Jalibert vise un retour pour la reprise de la Champions Cup, soit le 11 janvier sur la pelouse d’Exeter, soit, plus prudemment, le 19 janvier à Chaban-Delmas pour la réception des Sharks sud-africains. Yannick Bru, le manager bordelais, devra donc compter sur d’autres options pour gérer l’absence de son stratège, alors que l’UBB entame une série de matchs à enjeu.

568 mètres, 83 essais, 24 plaquages, Jalibert, Horne, Dupont, les perf' marquantes de la 1ère journée de Champions Cup

Les autres options à ce poste sont Joey Carbery et Matéo Garcia. L’Irlandais a clairement été recruté pour gérer ce type de pépin, apportant une option sérieuse à l’ouverture. Le problème, c’est que ces deux joueurs étaient souvent décalés à l’arrière ces dernières semaines en l’absence de Romain Buros et Nans Ducuing.

Si l’Union Bordeaux-Bègles veut se faciliter les choses, il serait bien inspiré d’aller décrocher une victoire ce samedi à Castres, pour s’éviter la pression lors de la réception du RCT après Noël.