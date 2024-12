568 mètres, 83 essais, 24 plaquages, Jalibert, Horne, Dupont, les perf' marquantes de la 1ère journée de Champions Cup

Une première journée pleine de panache ! La Champions Cup 2024/2025 a débuté avec éclat. Retour sur les performances individuelles qui ont marqué ce week-end mémorable.

La Champions Cup 2024/2025 a débuté en fanfare ce week-end, avec une pluie d’essais et des performances individuelles de haut vol. Retour sur les joueurs qui ont brillé lors de cette première journée.

George Horne, le triplé de l'excellence

Le demi de mêlée des Glasgow Warriors, George Horne, a été l’homme du week-end. N'en déplaise aux fans d'Antoine Dupont. Avec 21 points inscrits, il a dominé le tableau des marqueurs. Son triplé – le seul du week-end – a permis aux Warriors de s’imposer face à Sale, 38 à 19. Une prestation magistrale, à laquelle il a ajouté une précision au pied remarquable, confirmant son statut de joueur clé de cette édition.

Antoine Dupont, encore et toujours

Cependant, impossible de ne pas parler d’Antoine Dupont après sa performance à Ernest-Wallon dimanche. Le capitaine du Stade Toulousain a une nouvelle fois montré pourquoi il est considéré comme le meilleur demi de mêlée au monde.

Avec 23 courses balle en mains, quatre passes après-contact, autant de passes décisives et un essai, il a largement participé à la victoire sans appel du Stade Toulousain aux dépens de l'Ulster. Mention spéciale pour ses deux 50/22, qui ont permis aux Toulousains de se sortir de situations délicates.

Matthieu Jalibert et les métronomes du pied

Du côté de l’Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert a brillé par son efficacité après un mois de novembre compliqué. Avec un 100 % de réussite au pied (12 points), deux passes décisives et 568 mètres gagnés au pied, le numéro 10 bordelais a été une arme stratégique cruciale face aux Anglais de Leicester.

Dans un registre différent, Freddie Steward des Tigers a impressionné avec ses 292 mètres parcourus, le meilleur total de la journée. Une prestation néanmoins éclipsée par son vis-à-vis Louis Bielle-Biarrey, auteurt d'un doublé.

Un festival d'essais et des défenseurs au rendez-vous

Les attaquants n’ont pas été les seuls à se distinguer. La défense des Saracens a été incarnée par Nick Isiekwe, auteur de 24 plaquages, un chiffre record pour cette première journée. Son coéquipier Theo McFarland n’est pas en reste avec 23 plaquages. Du côté des Vodacom Bulls, Cameron Hanekom a brillé en attaque en battant 10 défenseurs, un exploit qui n’a échappé à personne.

Avec 83 essais et 579 points marqués sur l’ensemble des matchs, cette première journée de Champions Cup a tenu toutes ses promesses. Et si Matthis Lebel a signé l’essai le plus rapide du week-end après seulement 1 minute et 25 secondes, il reste encore beaucoup d’autres records à aller chercher dans cette compétition.