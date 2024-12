TRANSFERT. TOP 14. Après Le Garrec, Le Racing 92 va-t-il perdre cet autre jeune talent supérieur ?

En difficulté sur tous les fronts en ce moment, le Racing 92 voit désormais son 3/4 anglais Henry Arundell fortement courtisé par un club anglais, et peut-être sa fédération…

Vraisemblablement, ça sent l’heure des grands changements au Racing 92 ! Laurent Travers est annoncé à Bayonne, le coach venu pour faire du club francilien un prétendant au titre sur tous les tableaux serait contesté par le vestiaire et courtisé par le Munster tandis que le meilleur joueur des Ciel et Blanc, Nolann Le Garrec, s’en ira à la fin de la saison.

En plus des soucis extra-sportifs que connaît le club avec certains joueurs, ce n’est donc pas dans la sérénité que les gars de Nanterre préparent leur déplacement à Montpellier.

A ce titre, est-ce que certains concurrents profitent de la situation instable pour aller courtiser des joueurs au profil intéressant ? Ça se laisse imaginer…

Bath très intéressé

En tous cas, RugbyPass informe ce jeudi qu’Henry Arundell pourrait lui aussi quitter les Hauts-de-Seine en juin prochain. En effet, l’ambitieux club de Bath, finaliste du dernier Premiership, envisagerait de lui proposer un contrat hybride en collaboration avec la RFU, si cette dernière accepte. Un dispositif qui permet de partager le coût salarial et de donner un certain statut au joueur concerné pour prétendre à la sélection.

Une offre qui pourrait être difficile à refuser pour un joueur de seulement 22 ans, contraint à l’exil l’an dernier suite à la faillite de son club, les London Irish…

D’autant qu’en dépit de qualités athlétiques uniques (98kg mais 38,1km/h en vitesse de pointe !) et d’un sens de l’en-but indéniable (12 essais en 28 matchs au Racing), Arundell peine à trouver de la continuité dans ses performances, malgré des éclairs de génie ponctuels. Si bien qu’il a reculé dans la hiérarchie des ailiers aujourd’hui et que le potentiel départ de son coach et compatriote Lancaster prochainement ne doit pas pas l’aider à s’imaginer rester au Racing dans les années futures.

Bath, qui souhaite renforcer son fond de terrain, ferait en tous cas de lui son option prioritaire. Reste à voir comment tout ça pourrait se solder, ce fils de militaire étant sous contrat dans la capitale jusqu’en 2026. À moins que le Racing, même affaibli, ne trouve les mots pour garder son anglais supersonique…

Mise à jour : L'ailier international Henry Arundell, bien que sous contrat jusqu'en 2026, quittera le Racing 92 en fin de saison pour rejoindre Bath jusqu'en 2027, d'après L'Equipe.