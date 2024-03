RUGBY. Top 14. Le Racing 92 contraint à l'exil : Taylor Swift et les JO bousculent les Franciliens

Le Racing 92 ne pourra toujours pas profiter de son stade pour les grosses échéances de fin de saison, la faute aux concerts et aux Jeux Olympiques.

Taylor Swift et les Jeux olympiques, voilà ce qui pousse le Racing 92 à l’exil en cette fin de saison. Attendu sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena ce samedi, le Racing 92 y disputera son dernier match dans les Hauts-de-Seine face à Clermont.

Le Racing 92 déplacé pour sa fin de saison

En clair, la 20ᵉ journée de Top 14 sera la dernière apparition des Ciel et Blanc à domicile, en grande partie, car son antre habituel abritera la piscine olympique utilisée pour les JO de Paris 2024. Cette dernière doit être montée et prête pour l’échéance internationale qui débute le 26 juillet prochain.

Avant cela, un démon que le racing 92 connaît déjà bien revient à la charge. En effet, la Paris La Défense Arena accueillera de nouvelles stars internationales à l’occasion du retour des beaux jours. Entre autres, les Black Eyed Peas se produiront dans la salle le 20 avril prochain et Taylor Swift s’y produira également le 9,10,11 et 12 mai.

Par le passé, le Racing 92 a déjà connu quelques déboires par rapport au calendrier musical de l’enceinte qu’elle occupe. Présenté comme une salle de spectacle avant d’être un stade, la Paris La Défense Arena s’est déjà retrouvée dans cette situation avec les spectacles de Bruce Springsteen (2023), Elton John (2022), Mylène Farmer (2019) ou encore Jay-Z et Beyoncé (2018).

L’équation de fin de saison

Sur les 6 journées de championnat restantes, le Racing 92 devait jouer 2 matchs à domicile. Ainsi, les rencontres face à l’Aviron Bayonnais (11 mai) et la Section Paloise (1er juin) se joueront du côté du stade de l’Abbé-Deschamps, terrain du club de football de l’AJ Auxerre. Petite anecdote, cette opération permettra à Camille Chat d’évoluer dans sa ville de naissance.

En Champions Cup, le Racing 92 n’aura pas trop de questions à se poser sur un éventuel match à domicile. Même si le club altoséquanais venait à battre le Stade Toulousain à Ernest Wallon en huitième de finale, son rang de seizième et dernier qualifié à la phase finale l’empêche de recevoir une rencontre éliminatoire.

Cependant, le Racing 92 ne devrait plus connaître ses désagréments lors des prochaines saisons. En effet, le club ciel et blanc devrait retourner au stade Yves-du-Manoir dès la saison 2025-2026. Ce dernier a été rénové à l’occasion des Jeux olympiques. Avec 15 000 places annoncées dans sa nouvelle forme, il semble bien plus adapté aux affluences habituelles du club, avoisinant les 9 000 spectateurs en moyenne.

