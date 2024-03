RUGBY. TRANSFERT. Départ pour l'Angleterre à la fin de la saison pour ce 3/4 du Racing 92

Christian Wade, l'ailier du Racing 92, rejoindra Gloucester à la fin de saison. L'ancien joueur des Wasps, passé par la NFL, fera son retour en Premiership.

C'est officiel, Christian Wade, l'ailier du Racing 92, fait son grand retour en Premiership, rejoignant les rangs de Gloucester pour la prochaine saison. À 32 ans, ce retour marque une nouvelle page d'une carrière déjà riche et diversifiée.

Une signature qui intervient alors que la formation anglaise a perdu l'un de ses meilleurs éléments, Louis Rees-Zammit, en cours de saison. L'international gallois a décidé de quitter le rugby à XV pour se lancer dans une folle aventure : jouer en NFL. Un parcours que connait bien Wade pour l'avoir déjà emprunté par le passé.

Wade, dont les exploits avec les Wasps et son bref passage en NFL avec les Buffalo Bills ont captivé les fans, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau chapitre via la BBC. "Revenir en Premiership, surtout avec un club du calibre de Gloucester, est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer," confie-t-il.

Sous les couleurs du Racing 92, Wade a rappelé au monde du rugby qu'il en avait encore sous les crampoons avec neuf essais en 18 matchs, dont sept lors de la dernière saison. Une performance qui n'a pas échappé à George Skivington, directeur du rugby à Gloucester, convaincu que Wade a encore beaucoup à offrir.

"Christian n'a pas seulement conservé sa capacité exceptionnelle à franchir la ligne d'essai, mais il revient également avec une forme physique impressionnante," souligne Skivington.

Avec les arrivées de Wade, ainsi que des internationaux gallois Tomos Williams et Gareth Anscombe, Gloucester se prépare à une saison prometteuse. L'expérience et le flair de Wade seront sans aucun doute des atouts majeurs pour les Cherry and Whites.

Lesquels ont prochainement rendez-vous avec Castres en 8e de finale de la Challenge Cup le vendredi 5 avril. De son côté, le Racing se déplacera sur la pelouse du Stade Toulousain pour un choc 100 % tricolore.