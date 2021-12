RUGBY. Le Japon a un rêve : réorganiser la Coupe du monde dans un futur proche

Après le succès de la Coupe du monde 2019, le Japon veut à nouveau accueillir l'événement. La fédération japonaise discute déjà avec World Rugby.

RUGBY. Le Japon en discussion avec le 6 Nations et le Rugby ChampionshipLa Coupe du monde 2019 au Japon a été un véritable succès sportif et populaire. Avec plus de 857 millions de personnes dans le monde entier, le précédent Mondial a été l'événement rugbystique le plus regardé de tous les temps. Le Japon a confirmé "son nouveau statut de plus grand marché de diffusion du rugby", avait analysé World Rugby au sortir de la finale qui a vu l'Afrique du Sud dominer l'Angleterre. "Nous avons de nombreux sports au Japon, donc le rugby doit se différencier pour survivre et prospérer. La Coupe du monde a montré que les joueurs du monde entier représentent les valeurs du rugby sur le terrain, mais aussi que les fans de rugby se comportent d'une manière qui plait aux mœurs japonaises", a commenté le président de la Fédération japonaise de rugby Kensuke Iwabuchi. Un engouement tel que ce dernier a indiqué dans un communiqué que le Japon souhaite à nouveau organiser la Coupe du monde dans un futur proche. Depuis la première édition organisée en 1987 par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, un roulement a lieu entre l'hémisphère nord et le sud. Pourtant, rien ne l'impose dans le règlement de World Rugby. Mais c'est un principe que tout le monde a accepté. Il en va du développement de la discipline dans le monde. En 2019, le Japon était devenu le premier pays asiatique à organiser la Coupe du monde en succédant à la Nouvelle-Zélande. Laquelle fait partie des nations à avoir été désigné à deux reprises comme pays hôte avec l'Angleterre, la France et l'Australie. Cette dernière vise d'ailleurs l'édition 2027 tandis que les USA lorgnent le Mondial suivant. Les États-Unis représentent un immense marché qui reste encore à conquérir pour le rugby. RUGBY. Coupe du monde. L'Australie et l'Angleterre obtiennent le statut de Candidat PréférentielDe fait, le Japon cible non pas 2027 ni 2031, mais 2039 voire 2035. "La Coupe du monde en 2019 a été un tournoi incroyable et elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour le rugby japonais. Dans le MTSP (Mid Term Strategic Plan), nous avons annoncé notre intention d'accueillir à nouveau le tournoi et nous discutons avec World Rugby pour savoir quel serait le meilleur moment pour candidater." 2039 serait une date symbolique puisque 20 ans se seront alors écoulés depuis le premier Mondial. Il faut aussi rappeler que des nations comme l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Argentine et la Russie ont posé leur candidature par le passé sans être désignées. La nation arc-en-ciel avait notamment "affronté" la France pour l'édition 2023. Personne n'a oublié le succès planétaire de la Coupe du monde 1995 et son impact sur la société et le rugby.