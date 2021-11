RUGBY. Coupe du monde. L'Australie et l'Angleterre obtiennent le statut de Candidat Préférentiel

On en sait un peu plus sur les prochains pays hôtes des Coupes du monde après que World Rugby a attribué un statut de Candidat Préférentiel.

RUGBY. Coupe du monde 2027. L'Australie, la candidature la plus ''sûre'' face aux Etats-Unis ?S'il faudra attendre mai 2022 pour connaître le nom du pays organisateur de la prochaine Coupe du monde de rugby, on se dirige tout droit vers le choix de l'Australie. En effet, World Rugby a indiqué dans un communiqué qu'elle a accordé le statut de Candidat Préférentiel exclusif à l'Angleterre pour la Coupe du Monde de Rugby 2025 chez les femmes et à l'Australie pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 chez les hommes. On peut donc imaginer que le Comité de la fédération internationale ira dans ce sens au moment de voter. En effet, ce statut découle d'une étroite collaboration entre World Rugby et d'autres parties prenantes majeures pour remplir les conditions requises à son attribution.

Les modifications font suite à une révision complète du processus de sélection des hôtes, des objectifs de la Coupe du Monde de Rugby et de l'environnement mondial actuel afin de s'assurer que la fédération internationale soit en phase avec un monde qui évolue rapidement. Elles permettront un meilleur alignement entre les futurs hôtes de la Coupe du Monde de Rugby sur les objectifs à long terme de World Rugby, tout en offrant une expérience exceptionnelle aux joueurs et aux supporters. Au final, le nouveau modèle favorisera la croissance mondiale du rugby sur de nouveaux marchés, attirant de nouveaux fans et participants.

On imagine donc mal comment l'Australie pourrait ne pas être désignée l'année prochaine. D'autant plus que l'autre candidat déclaré, à savoir les USA, est de son côté entré dans un dialogue exclusif ciblé pour la Coupe du Monde de Rugby 2031. "En tant que marché émergent du rugby bénéficiant d'une visibilité à 10 ans jusqu'au tournoi de 2031, les États-Unis devront suivre une approche unique et élargie qui nécessitera un dialogue intensif avec les principales parties prenantes." Il va donc falloir que les USA développent l'ovalie dans leur territoire avant de pouvoir prétendre à devenir un candidat préférentiel.