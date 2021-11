RUGBY. Coupe du monde 2027. L'Australie, la candidature la plus ''sûre'' face aux Etats-Unis ?

Le président de Rugby Australia Hamish McLennan a déclaré que la candidature australienne était la plus sûre pour rentabiliser l'évènement face à la candidature des États-Unis.

Le pays organisateur de la Coupe du Monde 2027 sera désigné. L'Australie et les États-Unis sont encore en course pour organiser l'évènement. Les Australiens comptent énormément sur cet évènement pour relancer le rugby à 15 dans leur pays, sport en terrible difficulté financière, avec une fédération qui a dû licencier quasiment les trois-quarts de ses effectifs. Son nouveau président Hamish McLennan, qui a succédé à Raelene Castle, considère via Planet Rugby que sa candidature comme la meilleure et ce pour plusieurs raisons. D'abord, "nous sommes une nation de rugby connue, donc nous avons un riche héritage" avance-t-il. "Les touristes et supporters aiment venir en Australie, nous sommes reconnus pour notre compétence, nous organiserons l'évènement professionnellement et donnerons à World Rugby les retours financiers attendus". RUGBY. VIDEO. Les All Blacks marquent plus de 100 points et désintègrent les USAAutre argument de taille selon lui : le rugby reste un sport encore confidentiel aux États-Unis. Et les derniers résultats des Eagles pourraient refroidir World Rugby quant à la capacité du pays organisateur d'avoir une équipe compétitive d'ici à 2027. "La coupe du monde 2031 serait parfaite pour eux. Vous avez vu leur résultat contre les All Blacks dernièrement, ils ont besoin de temps pour construire une équipe compétitive." L'hypothèse d'une coupe du monde 2027 en Australie et aux États-Unis en 2031 devient de plus en crédible. L'édition 2027 assurerait de remplir les caisses de la fédération internationale et l'édition 2031 serait alors une prise de risques pour ouvrir le marché américain au rugby. On en saura donc plus d'ici au printemps prochain sur les prochains mondiaux.