RUGBY. Le All Black McCaw tricheur ? Wayne Barnes n’est (vraiment) pas du même avis !

Dans son autobiographie, Wayne Barnes évoque l’idée populaire accusant la légende du rugby et des All Blacks Richie McCaw de tricheur en série.

Wayne Barnes a eu une longue et importante carrière dans le monde de l’arbitrage. Officiel international pendant plus de 15 ans, il a côtoyé bon nombre de légendes de la planète rugby. Parmi elles, le grand Richie McCaw était sans aucun doute l’un des joueurs les plus importants qu’il ait pu encadrer durant un match.

Wayne Barnes se confie

Dans son autobiographie “Throwing the Book”, l’Anglais revient sur les performances de l’iconique capitaine néo-zélandais. Plus particulièrement, il évoque son rapport à l’indiscipline et tout particulièrement à un penchant pour les fautes qu’il aurait commises, dans l’ombre du jeu. Accusé d’être un tricheur en série par certains, de joueur rusé par d’autres, l’idée du Richie “Cheater” McCaw s’est creusée une place sérieuse dans l’imaginaire collectif.

À ce sujet, Wayne Barnes ne veut pas céder à ce cliché. Il cite le Français Imanol Harinordoquy, à la suite de la finale de la Coupe du monde 2011, comme l’un des fameux détracteurs du All Black. L’arbitre britannique déclare ceci, via des extraits rapportés par Rugby Pass :

J'ai toujours pensé que l'argument selon lequel McCaw était autorisé à s'en tirer à bon compte était paresseux.[...] Si vous regardez les statistiques, McCaw a provoqué plus de pénalités que la plupart des trois-quarts internationaux, donc l'argument selon lequel les arbitres le surveillaient peu ne tient pas. Pas plus que l'argument selon lequel il intimidait les arbitres, parce qu'en réalité, il ne parlait presque jamais. Je suis donc désolé de vous décevoir, mais Richie McCaw était dans les clous, selon moi. Un bon capitaine est un capitaine rusé. Lui, il était aussi rusé que possible.”

Par ailleurs, si l’arbitre cite le valeureux Basque, qui a aussi vanté les qualités de Richie McCaw en parallèle, comme l’un de ses détracteurs, il n’est pas le seul à avoir critiqué le néo-zélandais publiquement. Dans son autobiographie, baptisée "Ma petite étoile", Sébastien Chabal parlait ainsi du troisième ligne :

L'ennui, c'est que McCaw est toujours à la limite de la faute. Et quand j'écris « à la limite », c'est une manière de dire qu'il la franchit plus souvent qu'il ne flirte avec. Et le pire, c'est qu'il ne se cache même pas. Il ne fait pas ses vilains coups en douce, mais au vu et au su de tout le monde. Il aurait tort de se gêner : personne ne lui dit rien, personne ne le sanctionne jamais, il bénéficie d'une impunité totale.”

Richie McCaw, joueur de légende

En-dehors de ses mésaventures sur les prés, le troisième ligne s’est aussi (et surtout) illustré pour ses qualités sur le terrain. Combattant et valeureux, il osait mettre la tête ou personne ne mettrait le pied et ne s’échappait pas avec le ballon en main. En 148 sélections, il compte pas moins de 27 essais inscrits au niveau international, ce qui fait de lui l’avant le plus prolifique de l’histoire en Terre promise.

Ayant participé à 4 Coupes du monde, il remporte les éditions 2011 et 2015 du mondial, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. En 2006, 2009 et 2010, il est élu Meilleur joueur du monde par World Rugby. Trois fois lauréat, il est le joueur qui a reçu le plus souvent cet honneur, à égalité avec l’ouvreur Dan Carter.

