COUPE DU MONDE. All Blacks. Félicité par Richie McCaw, Sam Cane a marqué les esprits face à l’Irlande

Longtemps critiqué, Sam Cane a réalisé une performance XXL face à l’Irlande lors de ce quart de finale (victoire des All Blacks 28-24).

Une troisième ligne proche de la perfection

22 plaquages, 2 ballons grattés, 8 courses ballons en main, le capitaine des All Blacks a porté son équipe face à une belle équipe d’Irlande.

Une prestation qui reflète le niveau de la troisième ligne néo-zélandaise lors de ce quart de finale. Sam Cane, Ardie Savea et Shannon Frizell auront éteint leurs vis-à-vis, d’habitude si performants.

A l’image du meilleur joueur de l’année 2022, Josh Van der Flier, transparent (et fautif sur l’essai de Will Jordan). Même constat pour Caelan Doris qui a souffert de la comparaison avec Ardie Savea.

Un parcours semé d’embûches

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur des Chiefs n’a pas été épargné par les blessures depuis son titre de champion du monde en 2015.

Le flanker natif de Rotorua aura notamment subi une grave blessure lors d’une rencontre face à l’Afrique du Sud en 2018. Une fracture au niveau du rachis cervical qui l’a éloigné des terrains pendant plus d’un an.

La suite, c’est une série de galères, entre les commotions cérébrales et une déchirure des muscles pectoraux. Sam Cane avait même déclaré ‘’Une blessure de plus et j’arrête’’ lors des saisons 2018 et 2019.

Finalement, le All Black aura toujours réussi à revenir au plus haut niveau et à gagner la confiance des sélectionneurs pour être nommé capitaine des All Blacks en 2020, succédant ainsi à Kieran Read.

Un capitaine critiqué

Le brassard est lourd à porter en succédant à des légendes néo-zélandaises comme Kieran Read et Richie McCaw.

Le statut de Sam Cane a longtemps été critiqué par la presse néo-zélandaise et du monde entier, notamment après la défaite historique face à l’Argentine de Pablo Matera.

On se souvient également des propos de Peter O’Mahony lors d’un match de la tournée victorieuse des Irlandais chez les triples champions du monde : ‘’Tu es juste un Richie McCaw de m***** !’’

Sam Cane a répondu de la plus belle des manières aux doutes et insultes en emmenant son équipe en demi-finale de cette Coupe du Monde.

Une prestation saluée par ses coéquipiers comme Jordie Barrett :

‘’Incroyable, il brille tout le temps dans les moments importants’’

On retiendra surtout la déclaration de Richie McCaw envers celui que l’on pourrait qualifier comme son potentiel ‘’successeur’’ :

‘’La performance de Sam Cane la nuit dernière fut l’une des meilleures qu’il n’ait jamais eu avec le maillot des All Blacks. Être capable de réaliser des performances comme cela dans les moments qui comptent, quand on est capitaine, c’est inspirant.’’