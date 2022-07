RUGBY. La presse anglaise démolit Eddie Jones et son équipe après la défaite en Australie

Ce week-end, le XV de la Rose s'est incliné face à une équipe australienne réduite à 14 pendant une grande partie de la rencontre. Un résultat qui dérange de l'autre côté de la Manche...

Vous le savez sûrement, Eddie Jones est un personnage un peu spécial. Détesté en France, notamment pour ses nombreuses provocations d'avant-match, l'Australien est néanmoins l'un des meilleurs entraîneurs que le XV de la Rose n'ait jamais eu. En effet, l'ancien sélectionneur du Japon a remporté en moins de 7 ans 3 Tournoi des 6 Nations (dont un Grand Chelem), tout en amenant ses ouailles en finale de la Coupe du Monde 2019 (en éliminant notamment les All-Blacks en demi-finale). Et pourtant, depuis cette défaite face à l'Afrique du Sud à l'automne 2019, l'on sent l'Angleterre balbutier un peu son rugby. Si d'une part, les résultats sont moins présents qu'auparavant (5ème du Tournoi en 2021), c'est surtout le jeu mis en place par Eddie Jones qui a le don d'agacer du côté de la Perfide Albion. En témoigne la rencontre de samedi face à l'Australie : pourtant en supériorité numérique pendant une bonne partie de la rencontre, les Anglais se sont faits littéralement balayer par les coéquipiers d'Hooper (30-14 à la 79ème minute de jeu). Une énième contre-performance qui ne passe pas pour les médias anglais...

Si bon nombre d'observateurs anglais ont largement critiqué le sélectionneur en place, c'est surtout le Daily Telegraph et le Guardian qui ont été les plus saignants. En effet, le premier a tout d'abord mis en avant l'incapacité du XV de la Rose à mettre son jeu en place : "L’Angleterre était immonde en attaque, poreuse en défense et complètement battue sur les zones d’impacts". Un triste constat que partage le second journal, tout en sous-entendant que Jones doit impérativement gagner le prochain match : "Il va arriver un moment où ses employeurs vont atteindre leur seuil de tolérance. La série de tests n’est pas encore terminée mais l’Angleterre a besoin d’une victoire pour s’assurer que Jones fasse le voyage de retour". Pour finir, l'ancien coach de l'Angleterre, Clive Woodward, a vivement critiqué la philosophie de jeu de l'Australien : "Eddie ne choisit tout simplement pas la bonne équipe pour pratiquer le jeu qui permet de gagner au plus haut niveau. Le jeu a continué à avancer mais pas lui". Vous l'aurez compris, l'ambiance n'est pas au beau fixe du côté de nos amis britanniques, qui, en cas de nouvelle défaite samedi face aux Wallabies, enchaîneraient une 5ème défaite de rang.

