Top 14. Eddie Jones futur manager d'une grosse écurie de Top 14 ?

Eddie Jones en Top 14 après la Coupe du Monde 2023 ? Tout sauf improbable. L'actuel entraîneur du XV de la Rose sera aux commandes de l'Angleterre jusqu'au prochain Mondial en France. À la fin de ce dernier, Jones verra son contrat prendre fin et sera libre de s'engager là où il le souhaite. En Top 14, son CV circule et notamment du côté du Racing 92. D'ici là, Laurent Travers aura pris la succession de Jacky Lorenzetti à la tête du club francilien qui sera donc obligé de se mettre à la recherche d'un entraîneur. Et le club des Hauts-de-Seine aurait donc jeté son dévolu sur Eddie Jones, selon les informations du site anglophone The Rugby Paper.

Mais, ce lundi, Rugbyrama va plus loin, en affirmant que le coach australien de 62 ans, serait intéressé à l'idée de rejoindre l'écurie ciel et blanche à la fin de son mandat. Oui mais voilà, plus étonnant en revanche, le site affirme que la piste menant à Eddie Jones aurait été abandonnée par les dirigeants racingmen, après des discussions entre les deux parties qui n'auraient débouché sur aucun accord. Le départ de Lorenzetti pourrait néanmoins relancer les choses. Affaire à suivre donc.