6 Nations. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Clive Woodward descend Eddie Jones

La défaite de l'Angleterre face au voisin écossais a fait du bruit chez les spécialistes. À commencer par Clive Woodward qui critique Eddie Jones.

C'est une sensation agréable de commencer la semaine avec une défaite de l'Angleterre le samedi précédant. Surtout quand c'est l'Écosse qui a fait tomber le Perfide Albion. Les Anglais ont le moral au plus bas, alors qu'ils devaient remporter le match. Du moins selon l'ancien sélectionneur champion du monde en 2003 Clive Woodward. Dans sa chronique au Daily Mail, celui-ci critique Eddie Jones et sa stratégie de match, en commençant par une analogie avec les Harlequins, pour parler de la performance de Marcus Smith.

6 Nations. Les médias écossais aux anges, Eddie Jones sous le feu des critiques en Angleterre

"Imaginons ce scénario, écrit-il, les Harlequins affrontent Gloucester à Kingsholm dans un stade en ébullition. Les Quins, après une première heure où ils affrontent physiquement leur adversaire et les marquent, commencent à récolter le fruit de leur travail pour concrétiser au tableau d'affichage cette emprise sur le match. Marcus Smith a réduit le public au silence après une formidable performance et 17 points marqués au pied. À ce moment précis, ce dernier sort du terrain en compagnie d'autres qui réalisaient un très bon match. Les Quins alors explosent et perdent le fil du match. Que ce serait-il passé le lundi matin à la séance vidéo ?".

C'est le point de Woodward. Le coaching d'Eddie Jones en deuxième mi-temps n'a pas été à la hauteur. La sortie du Marcus Smith, lorsque celui-ci réalisait un excellent match, reste inexplicable à ses yeux. Notamment pour le remplacer par George Ford qui a plus un profil de gestionnaire.

C'est une question hypothétique car les entraineurs des Harlequins n'auraient jamais fait sortir Smith du terrain dans une situation pareil. Alors pourquoi Eddie Jones l'a fait ? Y aura-t-il des interrogations permises à Pennyhill (centre d'entrainement du XV de la Rose ndlr) ce matin ? Je pense que non.

Clive Woodward reproche à la fédération anglaise de rugby de ne jamais remettre en doute les choix d'Eddie Jones. Il pense même que "personne n'est actuellement qualifié pour critiquer Eddie Jones et lui demander des comptes. Il les (les membres de la fédération) a tous dans la poche. Il ne peut pas être interrogé, c'est une énorme faiblesse".

Alors, la responsabilité des cadres de l'effectif devrait se mettre en évidence.

En l'absence de personne pour l'interroger, est-ce que les joueurs de l'équipe d'Angleterre lui demanderont d'échanger quelques mots ? Des joueurs comme Maro Itoje, Ben Youngs ou encore Tom Curry devraient. C'est leur équipe, ils doivent prendre leur responsabilité. Ces joueurs doivent admettre qu'Eddie effectue de mauvais choix parfois. Il faut absolument une conversation d'adulte

Les Anglais peuvent progresser selon lui, avec notamment Marcus Smith qui aurait pu tuer le match dans le dernier quart d'heure, en profitant du travail préalable de ses avants. Il en profite pour poser six questions à la fin de son édito :

"