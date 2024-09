RUGBY. La pâte Goodhue dans le Tarn : l'année de la consolidation pour le All Black ?

Arrivé la saison dernière dans le Tarn, Jack Goodhue fait partie des rares All Blacks a jouer en Top 14. Si son talent n'est plus à prouver, ce pourrait bien être l'année de la confirmation pour lui.

Des débuts compliqués

International néo-zélandais à dix-neuf reprises, Jack Goodhue est une des nombreuses stars que le Top 14 possède, mais une exception dans un effectif de Castres rempli d'humilité et d'homogénéité.

Arrivé dans le Tarn la saison dernière, les premiers pas du centre All Black n'ont pas été les plus simples dans le championnat français. Blessé à la cheville, ce dernier a subi la loi d'une longue saison passée entre trois championnats, le Super Rugby et les Crusaders, le NPC et Northland et des tests-matchs avec les All Blacks XV.

Au total, il n’aura disputé que sept rencontres de Top 14 pour 436 minutes de jeu et deux petits essais. Titulaire lors de chacune de ces rencontres, son apport défensif a été indéniable et que ce soit en premier ou deuxième centre, son calme et sa sérénité ont su réguler la ligne de trois quarts du CO.

Cependant, en attaque, Goodhue n'a pas eu l'impact espéré, à tel point que Jeremy Davidson, manager de Castres, a souvent préféré aligner Adrien Seguret ou Adrea Cokagi à sa place. Des choix forts au vu des prestations époustouflantes que réalisait ce dernier sur la scène internationale.

Pour rappel, Jack Goodhue a été la référence des Crusaders durant six saisons, avec 80 matchs sous la bannière néo-zélandaise. Il remporta cinq fois le Super Rugby avec la franchise, en étant toujours titulaire.

En équipe nationale, il atteint le pic de sa carrière à seulement 25 ans, en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde au Japon, toujours avec le numéro 13 dans le dos, mettant Rieko Ioane sur la touche, ou même l'iconique Sonny Bill Williams. Il n'a plus été appelé avec les Blacks depuis le 28 octobre 2020 et une victoire face à l'Argentine dans le Tri-Nations.

L'année de la confirmation

Vous l'avez compris, partout où il est passé, Jack Goodhue a convaincu et a démontré tout son talent et sa classe. Face au Racing 92, ce dernier a livré une belle bataille et certainement son meilleur match sous les couleurs du CO.

Solide en défense, ce dernier a été le point d'ancrage de la ligne tarnaise en attaque, ou il a fait parler sa capacité à porter les ballons, mais également à faire jouer ses partenaires dans le bon tempo. Son duel avec James a été d'ailleurs un vrai match dans le match.

Pour Adrien Seguret, qui évoluait à ses côtés durant la rencontre, rien n'est surprenant dans cela : "J’ai l’impression que les gens le découvrent alors que c’est un All Black avec quasiment 20 sélections… Moi, je le suis de près au quotidien. Il connaît parfaitement le rugby et son poste. J’apprends énormément à son contact."

"Je ne suis pas étonné du tout de la voir à ce niveau. Nous sommes encore loin d’avoir tout vu de lui. C’est un joueur régulateur qui apporte beaucoup de calme et de sérénité sur le terrain. Il correspond parfaitement à notre vestiaire."(Rugbyrama)

Toujours ambitieux et désireux de retrouver les phases finales après deux ans de disette, le CO devra s'appuyer sur l'expérience de Goodhue, et mettre le Néo-Zélandais dans les meilleures conditions. L'effectif du CO s'est grandement enrichi à l'intersaison avec l'arrivée d'Ambadiang, Baget, Jedrasiak ou encore Collier, preuve de la volonté du club de se hisser dans le Top 6.

