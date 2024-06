RUGBY. La paire tricolore Fickou/Wakatawa à nouveau réunie au niveau international

Les Barbarians affrontent les Flying Fijians ce samedi à Twickenham. Avec Fickou et Vakatawa au centre, attendez-vous à une rencontre mémorable.

Ce samedi 22 juin, les BaaBaas affronteront les Flying Fijians au stade de Twickenham, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rugby. Les supporters du XV de France ne seront pas en reste puisque deux Tricolores font partie des joueurs retenus pour ce match de gala.

Le coach Robbie Deans a réuni une équipe impressionnante pour ce match de la Killik Cup, avec pas moins de 968 sélections internationales réparties entre cinq nations.

Parmi les têtes d'affiche, on retrouve les Français Gaël Fickou et Virimi Vakatawa, deux joueurs dont la complémentarité a souvent fait des merveilles sur les terrains. Le premier a été éliminé de la course au Brennus par l'UBB ce dimanche soir à l'instar de son coéquipier Cameron Woki. Quant au second, ancien international à 7 et XV, il avait été contraint de mettre un terme à sa carrière pour raisons médicales.

Il avait ensuite repris le chemin des terrains en Angleterre après avoir faire son retour au niveau international sous le maillot des Barbarians en août dernier face aux Samoa. A 32 ans, il a participé à 12 matchs comme titulaire cette saison sur 19 matchs joués.

Les Barbarians sont connus pour leur style de jeu spectaculaire et sans contrainte. L'association des deux Français promet d'apporter dynamisme et créativité à une ligne arrière déjà bien fournie, avec des talents comme le Toulonnais Leicester Fainga’anuku et Chay Fihaki.

La composition de l'équipe des Barbarians ne laisse pas indifférent avec des noms prestigieux tels que Sam Whitelock, qui fera ses débuts avec la célèbre sélection en tant que capitaine. Ainsi que plusieurs joueurs emblématiques comme Ben Youngs et Danny Care. Cette rencontre promet d'être riche en spectacle et en émotions.

Les supporters seront nombreux à Twickenham, où plus de 60 000 billets ont déjà été vendus. Un double événement pour les amateurs de rugby, avec d'abord le choc entre l'Afrique du Sud et le Pays de Galles, suivi par le match des Barbarians contre les Fidji.