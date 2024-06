RUGBY. Sam Whitelock repousse une fois de plus l'heure de la retraite pour le plus grand plaisir des fans

À 35 ans, le légendaire All Black Sam Whitelock rejoint les Barbarians pour affronter les Fidji à Twickenham, retardant ainsi sa retraite après un dernier match mémorable avec Pau.

Le légendaire All Black Sam Whitelock, double champion du monde, ne semble pas prêt à raccrocher les crampons tout de suite. À 35 ans, il est la dernière recrue des Barbarians pour leur match tant attendu contre les Fidji à Twickenham.

Après avoir annoncé sa retraite professionnelle en avril et joué son dernier match avec Pau le 8 juin, où il a marqué un essai mémorable, Whitelock prolonge finalement sa carrière internationale de deux semaines supplémentaires.

Il a été le joueur le plus rapide à atteindre 100 sélections internationales, réalisant cet exploit huit ans et deux mois après ses débuts au Test (qui ont eu lieu en 2010). De plus, il a été capitaine de la Nouvelle-Zélande à 18 reprises après avoir dirigé l'équipe pour la première fois en 2017.

Ce match avec les Barbarians, prévu le 22 juin, réunira une équipe impressionnante sous la direction de Robbie Deans, ancien entraîneur des Crusaders et sélectionneur des Wallabies.

L'équipe des Barbarians sera composée de nombreuses stars anglaises telles queDanny Care, Ben Youngs, Zach Mercer, Jonathan Joseph, Jonny May et Kyle Sinckler. Cet affrontement suivra le duel entre les champions du monde sud-africains et le Pays de Galles, promettant une journée de rugby spectaculaire à Londres.

Ce match sera une première pour Sam Whitelock avec les Barbarians, une équipe sélecte qu'il a toujours rêvée de représenter. "J'ai toujours voulu jouer pour les Barbarians, c'est donc un immense honneur pour moi d'avoir cette opportunité", a-t-il déclaré avec enthousiasme via RugbyPass.

Whitelock se réjouit de cette nouvelle aventure et de la possibilité de rencontrer des joueurs qu'il a affrontés tout au long de sa carrière. "C'est toujours excitant de découvrir de nouvelles personnes et cultures, et les Barbarians jouent un rugby fantastique, innovant et sans peur."

Pour les amateurs de rugby, ce match représente une chance unique de voir une légende du sport en action une dernière fois, repoussant encore l'heure de sa retraite pour le plus grand plaisir des fans de rugby.