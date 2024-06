RUGBY. TRANSFERT. L'Anglais Jonny May débarque en Pro D2 mais pas où vous l'imaginez !

Coup de maître pour Soyaux-Angoulême ! Jonny May, l'ailier international anglais de Gloucester, signe au SA XV. À 34 ans, il apporte une immense expérience et une vraie plus-value à l'équipe.

TRANSFERT. Les internationaux Jonny May et Telusa Veainu dragués par un modeste club de ProD2C'était dans les cartons. Ce serait officiel selon les informations de Sud Radio et de L'Equipe. Jonny May, l'international anglais aux 78 sélections, a choisi de poursuivre sa carrière en Pro D2, en s'engageant avec le club de Soyaux-Angoulême. Une décision surprenante selon certains pour cet ailier de 34 ans, réputé pour sa vitesse et son efficacité sur le terrain.

May, qui avait récemment annoncé son départ de Gloucester, était courtisé par plusieurs clubs. Toutefois, c'est bien le 12e de Pro D2 qui aurait réussi à attirer ce joueur de renom.

Une nouvelle qui a de quoi ravir les supporters du SA XV, qui espèrent voir leur équipe se hisser plus haut dans le classement de la deuxième division grâce à cette recrue de choix.

🚨 INFO SUD RADIO RUGBY - L'ailier de Gloucester Jonny May (34 ans) signe à Soyaux-Angoulême !



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 L'international anglais aux 78 sélections, qui avait annoncé son départ de Gloucester, s'engage chez le 12e de Pro D2.



🖊️ Le club officialisera la signature à 18h. pic.twitter.com/ab1V1wfWef June 11, 2024

Selon certaines rumeurs, le néo-Angoumoisin aurait accepté un salaire mensuel de 5 000 euros, un montant bien inférieur à ce qu'il pouvait espérer en Top 14 ou à l'étranger, mais qui montre sa volonté de relever de nouveaux défis.

Pour Soyaux-Angoulême, ce transfert est une véritable aubaine. Jonny May apporte non seulement son talent mais aussi son expérience, ayant joué au plus haut niveau avec l'Angleterre et Gloucester. Son intégration pourrait être décisive pour les ambitions du club la saison prochaine.

L'arrivée de Jonny May à Soyaux-Angoulême s'inscrit dans une tendance où des clubs modestes de Pro D2 parviennent à attirer des stars internationales, à l'instar de Brive avec Courtney Lawes. Cette signature intervient dans un contexte où le rugby mondial est en pleine mutation, avec des mouvements de joueurs plus imprévisibles que jamais.

TRANSFERT. A peine champion de France, cette jeune pousse du Stade Toulousain prend la direction de la Pro D2 !Reste à voir comment l'ailier anglais s'adaptera à son nouvel environnement et quelles performances il offrira sous ses nouvelles couleurs. Une chose est sûre, les supporters du SA XV attendent avec impatience de le voir à l'œuvre sur le terrain. Pour rappel, le Toulousain Clément Sentubéry a également signé tout comme le Grenoblois Nathan Farissier.