TRANSFERT. Les internationaux Jonny May et Telusa Veainu dragués par un modeste club de ProD2

Maintenu en ProD2 grâce à une belle 2ème partie de saison, Soyau-Angoulême aurait fait une offre à deux grands noms du rugby européen.

C’est une tendance devenue presque une mode, ces dernières semaines : les internationaux anglais débarquent à la pelle dans l’Hexagone. La raison ? Elle est évidemment financière, les clubs d’outre-Manche ayant presque tous le couteau sous la gorge quand le rugby français, lui, représente le seul écosystème mondial, à l’heure actuelle.

PRO D2. Brive sur la piste bien avancée d'un Springbok et d'un cadre de Castres !Ainsi, en plus de Courtney Lawes, Kyle Sinckler, Owen Farrell, Lewis Ludlam et les autres, on imagine volontiers que d’autres noms à consonances britannique viendront garnir les clubs de Top 14 ou de ProD2, dans les prochaines semaines. Celui qui revient le plus ?

Jonny May ! Comme évoqué depuis quelque temps dans la presse spécialisée, le très expérimenté ailier anglais (34 ans, 78 sélections) aurait proposé ses services en France. S’il n’a plus ses jambes de 20 ans et que le temps où il courait le 100m en 10’70 secondes paraît loin, la légende de Gloucester possède néanmoins un CV et un sens de l’en-but qui font encore frémir certains clubs.

TRANSFERT. TOP 14. Après les bonnes pioches Abadie ou Tuicuvu, le RCT continue son marché à BriveComme… Soyau-Angoulême, qui aurait approché l’homme aux 36 essais avec l’Angleterre, selon RugbyPass. En lui proposant un salaire autour des 5000 euros : très en deçà des prétentions de May.

Mais ce qui montre aussi que les Charentais, 12èmes du dernier exercice de ProD2, ne seront pas prêts à faire n’importe quoi. Renforçant ce qu’a confié le président du club à Charente-Libre, à savoir que "les contacts avec l’ailier anglais n’étaient qu’un contact comme les autres."

VIDEO. 6 Nations 2021. Jonny May décolle façon Superman pour un essai sensationnel !

Puisqu’il paraît peu probable que le finaliste du Mondial 2019 ne débarque à Angoulême, le SA XV pisterait aussi le Tongien Telusa Veainu, toujours selon la même source. Lui aussi aura 34 ans cette année mais il sera libre de son contrat avec Sale prochainement.

Et nul doute que les appuis de feu de l’ancien joueur du Stade Français pourraient encore faire quelques merveilles, en ProD2…