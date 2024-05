PRO D2. Brive sur la piste bien avancée d'un Springbok et d'un cadre de Castres !

Bien qu'éliminé de justesse par Béziers lors des barrages de Pro D2, Brive ne laisse pas abattre et reconstruit déjà une équipe pour la saison prochaine. Deux grosses recrues sont en discussion.

Du mouvement en Corrèze

Ça bouge en Corrèze ! Les ex-pensionnaires du Top 14 sont au four et au moulin sur le marché des transferts, et se concoctent une équipe 2.0 pour la saison prochaine. Néanmoins, en ce début de semaine, nous avons appris le départ de Julien Blanc vers Massy, ainsi que de Daniel Brennan qui serait en partance vers Toulon.

Heureusement, Brive a des joueurs en tête à ces postes, mais pas seulement ! Les sixièmes au classement de la phase régulière sont sur deux gros coups, notamment à l'ouverture !

L'année dernière, la direction briviste avait recruté Jackson Garden-Baschop, qui n'a finalement pas fait l'unanimité et qui a joué uniquement 10 matchs cette saison. Bien que Stuart Olding fasse de l'intérim à l'ouverture, son véritable poste reste au centre, et ce dernier intervient aussi à l'arrière. Enfin, le jeune Tom Raffy a tenu la baraque cette saison, jusqu'à une prestation solide face à Béziers.

Néanmoins, Broncan et son staff aimeraient un joueur capable d'épauler le jeune coujou, et de devenir le patron de la ligne d'attaque corrézienne. Malgré la venue d'Hugo Verdu, qui évolue à Massy et qui est le meilleur réalisateur de Nationale 1, Brive a jeté son dévolu sur un international sud-africain !

En effet, selon RugbyInformation, les noir et blanc seraient en passe de recruter Curwin Bosh, l'ouvreur des Sharks de Durban qui a déjà porté à deux reprises le maillot des Boks. Ce dernier est un élément indispensable des Sharks cette saison, avec 21 matchs joués pour 14 titularisations.

Récent vainqueur de la Challenge Cup, ce dernier était perçu comme une pépite au pays des Springboks, et avait d'ailleurs enfilé le maillot de la sélection nationale à seulement 19 ans. Buteur fiable et très bon animateur, sa présence en Pro D2 serait un immense coup réalisé par Brive, avec celui de Courtney Lawes.

Ensuite, toujours pour renforcer sa ligne de trois-quarts, qui a pêché à plusieurs reprises cette saison, Broncan aimerait, selon Midi Olympique, faire venir Josaia Raisuqe qu'il a connu à Castres. Le Fidjien de 29 ans est JIFF, et pourrait ainsi compenser les départs de Bonneval, Brignonen, Douglas, Grandidier mais aussi Tuivaka. Ce dernier a joué 19 matchs cette année, pour 8 essais plantés.

Pour rappel, Brive a déjà recruté Henzo Kiteau (pilier), Courtney Lawes (deuxième ligne), Samuel Maximin (troisième ligne), Hugo Verdu (ouverture), Thomas Zénon (centre) et Erwan Dridi (ailier).

