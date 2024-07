RUGBY. La légende galloise Leigh Halfpenny vers un retour imminent en Top 14 ?

L'arrière du Pays de Galles, Leigh Halfpenny, a connu une folle aventure avec Toulon il y a quelques années. Ce dernier serait-il sur le point de tenter un dernier défi à 35 ans ?

Des tests à Vannes

L'histoire d'amour entre le Top 14 et Leigh Halfpenny n'est pas si vieille, et reste ancrée dans les mémoires des supporters du RCT. En effet, l'arrière international a porté les couleurs de Toulon de 2014 à 2017, avec un certain succès.

Ce dernier a remporté la Coupe d'Europe en 2015 et a été finaliste du Top 14 en 2016, puis en 2017. Malheureusement, le Bouclier de Brennus lui a filé entre les doigts contre le Racing 92 puis contre Clermont.

En 40 matchs avec les rouge et noir, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Pays de Galles avait planté 544 points, soit une moyenne de 13,6 unités par match ! Ensuite, il avait rejoint les Scarlets jusqu'en 2023, avant de tenter une folle aventure de l'autre côté du globe, En Super Rugby avec les Crusaders.

Toutefois, ce dernier s'est blessé face au Munster pour son premier match, en se déchirant un pectoral. Cette blessure s'est produite en février dernier et l'a écarté des terrains jusqu'ici. Néanmoins, à 35 ans et avec l'envie d'un dernier challenge, celui qui a porté le maillot du XV du Poireau à 101 reprises pourrait bien s'engager dans un club de Top 14.

En effet, selon nos informations, Leigh Halfpenny passerait des tests physiques à Vannes en ce début de semaine, et pourrait ainsi rejoindre la Bretagne si tout se passe pour le mieux. Une telle recrue pourrait grandement bonifier un effectif encore inexpérimenté.

Le Gallois débuterait, ce lundi, une batterie de tests, tandis que le reste du groupe a entamé la préparation physique depuis mercredi dernier, en attendant le premier match amical face au LOU le 23 août prochain.

Un recrutement XXL

Depuis le titre de champion de France de Pro D2, obtenu le 8 juin dernier face à Grenoble, le RC Vannes se montre malin et agressif sur son recrutement. Pour briller en Top 14, les Bretons devront vite se mettre à niveau, et les onze prochaines arrivées pourraient les aider.

En effet, des noms prestigieux porteront le maillon vannetais la saison prochaine, à commencer par celui du pilier international Mako Vunipola. La bombe des Hurricanes, Salesi Rayasi, s'est également engagé à Vannes.

Les deux centres Tani Vili et Francis Saili arrivent en renfort, tout comme Kamicamika, Nakosi, et Metz, qui sont des joueurs expérimentés de la première division du rugby français. L'intention est claire, rester dans l'élite durablement.

Avec Halfpenny, qui compte également quatre sélections avec les Lions Britanniques, Vannes pourrait s'offrir un buteur de classe internationale, bien que Maxime Lafage ait planté 214 points la saison dernière.

