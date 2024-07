RUGBY U20. Magistraux, les Bleuets survolent les Baby Blacks dans un match fou à 12 essais

En Afrique du Sud, la France a réalisé un match extrêmement intense face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde U20.

C’était le choc des (jeunes) titans ! Ce dimanche 14 juillet, l’équipe de France U20 affrontait les Baby Blacks dans le cadre de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud. Après un match d’une intensité rare, le XV de France des moins de 20 ans s’impose au DHL Stadium face aux Baby Blacks (31-55). Ils affronteront l’Angleterre en finale, le 19 juillet prochain.

En première période, les Français ont cherché à mettre beaucoup d’intensité. Tout d’abord, les Tricolores n’ont voulu laisser aucun répit aux Néo-Zélandais dans les rucks. Ainsi, le nombre de ballons de récupération a été important du côté des Bleus. De plus, la justesse technique et la capacité à bonifier chaque turnover a amené les deux équipes à disputer la première mêlée de la rencontre.

Dans l’animation offensive, la charnière Carbonneau - Reus a fait chavirer les esprits néo-zélandais. D’un côté, la vitesse du demi de mêlée a créé beaucoup d’incertitudes, alors que la capacité de l’ouvreur a alterné leur a fait tourner la tête. En conclusion, Mathis Castro Ferreira y est allé de son doublé (15ᵉ et 32ᵉ). Il a été précédé par Joé Quere Karaba (4ᵉ) et Charly Gambini (8ᵉ) qui ont entamé la rencontre de la meilleure des manières.

Cependant, les Français se sont parfois laissé surprendre par l’explosivité des Baby Blacks. À la 11ᵉ minute, le pack néo-zélandais tente un maul et s’effondre dans l’en-but, l’arbitre leur accorde alors un essai de pénalité (11E) et donne un carton jaune à Geoffrey Malaterre. Ensuite, le demi de mêlée Dylan Pledger a mis les cannes pour s’offrir un essai en solitaire à la 17ᵉ minute. À la mi-temps, les Bleus caracolent en tête (14-34).

Après avoir mis autant d’intensité en première période, les Bleuets reviennent sur le pré en étant usé et grimaçant. Néanmoins, les jeunes hommes de Sébastien Calvet n’ont pas envie de souffler. Le pack serre les dents et maltraite ses adversaires, avec et sans le ballon. Multipliant les passes après-contact, l’équipe de France U20 inscrit un cinquième essai par l’intermédiaire de Mathis Castro Ferreira (encore lui !) à la 46ᵉ minute de jeu.

En seconde période, les Baby Blacks mettent également beaucoup d’intensité dans les rucks et sur les plaquages. Cependant, cette intensité devient dangereuse dans le cas d’un plaquage non maîtrisé et en retard de Stanley Salomon qui écope d’un carton rouge (52ᵉ). Les Français se mettent également à la faute sur la même action et Boye-Gallardo est expulsé durant 10 minutes. La Nouvelle-Zélande profite du momentum et inscrit des essais par l’intermédiaire de King Maxwell (55ᵉ) et Aki Tuivailala (60ᵉ).

Alors qu’ils subissent, les Bleuets marquent un essai contre le cours du jeu sur interception à la 64ᵉ minute de jeu. Joé Quere Karaba s’empare du cuir sur une passe océanienne et Mathis Ferté file entre les poteaux. Cependant, les Baby Blacks ne se démoralisent pas et Andrew Smith (66ᵉ) va à l’essai. Le scénario ubuesque continue alors de se dérouler en Afrique du Sud et les Bleus repartent à l’offensive. Xan Mousques marque le septième essai français après un nouveau jeu au pied décisif d’Hugo Reus (71ᵉ). Les Bleus réalisent un match extraordinaire et s'imposent largement dans un match à 12 essais.

🇳🇿🇫🇷 Une nouvelle 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 pour nos Bleuets !! 😍😍



Nos Bleuets remportent la demi-finale face aux néo-

zélandais !



Rendez-vous vendredi pour la finale face à l'Angleterre ! 💪#FranceU20 #WorldRugbyU20s #FRANZL pic.twitter.com/ThTYtH46XJ — France Rugby (@FranceRugby) July 14, 2024

