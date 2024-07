VIDÉO. De Reus à Castro Ferreira, les Bleuets envoient du French Flair en pagaille contre les Baby Blacks !

En première période, l’équipe de France U20 a envoyé beaucoup de jeu, surprenant à plusieurs reprises la Nouvelle-Zélande.

En route pour un nouveau sacre mondial, les Bleuets défient les Baby Blacks, ce dimanche 14 juillet en Afrique du Sud. Le vainqueur de cette demi-finale rejoindra l’Angleterre en finale de la compétition.

EXCLU. De la formation à la Coupe du monde, d'où vient le vivier inépuisable du rugby français ? - Loin des Bleus, près du cœur #1

Pour cette ultime rencontre du dernier carré, les Bleus ont tapé fort d’entrée. Dès la 4ᵉ minute de jeu, le troisième ligne Joé Quere Karaba prend le ballon dans un ruck et file dans le dos des Néo-zélandais. On ne le reverra plus.

Quelques instants après, la France profite d’un ballon de récupération pour inscrire son deuxième essai. Après un grattage de Barnabé Massa, le cuir est envoyé à l’aile et arrive dans les mains de Hoani Bosmorin. Ce dernier transmet à Hugo Reus qui tente un offload complètement fou et atterrit dans les bras du deuxième ligne Charly Gambini, qui plonge en Terre promise (8ᵉ).

Après un essai tout en puissance des Baby Blacks, le Toulousain Mathis Castro-Ferreira remet les siens dans l’avancée et offre un nouvel essai. Après une belle séquence, l’intensité physique mise par les Français paye et sourit au numéro 8 (15ᵉ).

La séquence de Mathis Castro Ferreira sur son essai.

15 joueurs neo zélandais éliminés en l’espace de 2 minutes.

Un adulte parmi les enfants.



Ça vous plaît ? C’est Toulousain 🤖 pic.twitter.com/3Hw7b68q2j — Grec Ahki (@eKoloKante) July 14, 2024

Inarrêtable, Castro Ferreira marque un nouvel essai à la 32ᵉ minute de jeu. Positionné en bord de touche, le serial marqueur bonifie un jeu au pied somptueux d’Hugo Reus pour s’offrir un doublé.

Deux géants chez les minots

Championne sans discontinuer depuis 2018, la sélection des moins de 20 ans française veut conserver son titre. Face à elle, la Nouvelle-Zélande est l’équipe la plus titrée de la compétition, depuis la création de la compétition en 2008.

En effet, les Océaniens comptent pas moins de 6 titres sur 13 éditions. Entre autres, les Baby Blacks ont gagné les 4 premières éditions. Leur dernier sacre en Coupe du monde U20 remonte à 2017.

XV de France. Après la tempête, les Bleus confient que certaines ‘‘choses ne seront plus jamais pareilles’’