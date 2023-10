RUGBY. Jones, Erasmus, etc. Tous les coachs de l'hémisphère Sud vont-ils quitter leurs fonctions ?

Après la Coupe du monde 2023, de nombreux entraîneurs vont céder leurs places à la tête de grandes sélections de l’hémisphère sud.

Comme souvent, la Coupe du monde de rugby signe la fin d’un cycle. Du côté des entraîneurs, elle symbolise généralement la dernière danse avant une nouvelle aventure. L’édition française ne fait pas exception. Chez les grandes nations du sud, aucun sélectionneur ne devrait continuer l’aventure jusqu’au prochain mondial en Australie.

Eddie Jones, déserter vers un monde meilleur ?

Il avait été installé par l’Australie pour construire un projet de jeu. Il repart en laissant une équipe détruite et une fédération en péril. Tout ça, sûrement dans le but de retrouver son ex. Ce dimanche 29 octobre, le sélectionneur des Wallabies Eddie Jones a annoncé sa démission. Cette décision a été annoncée par le biais d’une interview accordée au Sydney Morning Herald.

Soutenu contre vents et marées par le patron du rugby à XV australien Hamish McLennan, le sélectionneur avait affirmé qu’il se plaisait à l’idée de continuer jusqu’en 2027. Néanmoins, il a fait volte-face. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, des rumeurs de plus en plus insistantes font état d’un potentiel retour en charge de la sélection japonaise, porté par sa connaissance du rugby local et son aura de 2015.

Ian Foster libéré, Robertson rentre sur la piste

En Nouvelle-Zélande, Ian Foster aurait pu réaliser l’impensable au pays. Critiqué de tous les côtés depuis deux ans, le sélectionneur quitte ses fonctions après une finale de Coupe du monde perdue. D’autant plus, son collectif semble avoir retrouvé une âme qu’il avait perdu. Désormais, l’ancien sélectionneur va pouvoir prendre des vacances bien méritées, loin de la horde médiatique néo-zélandaise.

Pour lui succéder, la fédération néo-zélandaise a décidé de rompre ses habitudes. Pour une fois, ce n’est pas un assistant de l’ancien sélectionneur qui reprend les rênes, Scott Robertson. Technicien visionnaire, l’ancien joueur de l’USAP mène la franchise des Crusaders d’une main de maître depuis de longues années en Super Rugby. Désormais, il s’attaque à un défi bien plus gros.

Cheika adoube son successeur

En Argentine, l’avenir de Michael Cheika est incertain. En effet, le sélectionneur pourrait rester, mais… lui-même n’y croit pas beaucoup. Après la quatrième place de l’Argentine dans la Coupe du monde 2023, il a conscience que le rugby argentin doit avancer.

S’il n’y a aucune annonce officielle, l’ancien sélectionneur de l’Australie a adoubé Felipe Contepomi au terme de la Coupe du monde. Face aux médias, Michael Cheika annonce qu’il “verra” s’il continue, mais qu’il “faut peut-être changer quelque chose, faire un pas de plus avec Felipe[...]. C’est un très bon entraîneur et il est sans doute le prochain sélectionneur”. Passé dans l’encadrement du Leinster auparavant, l’ancien joueur du Stade Français pourrait donc monter en grade. Il est actuellement l’entraîneur en charge des arrières chez les Pumas.

Le couple Nienaber - Erasmus se sépare

C’est une histoire d’amour qui dure depuis un long moment. À l’issue du mondial, le duo composé de Jacques Nienaber et Rassie Erasmus va sûrement se séparer. En effet, le premier est attendu à la tête du Leinster pour les prochaines années.

Actuel Directeur du Rugby à la fédération sud-africaine, Rassie Erasmus devrait ainsi retrouver son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud, mais sans son compère. Pour compenser le départ de Nienaber, une tête bien connue du rugby mondial pourrait rejoindre le staff. En effet, Rugbyrama annonce que Duane Vermeulen est pressenti au sein de l’encadrement.

