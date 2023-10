RUGBY. Avant le XV de France, Fabien Galthié a appris auprès… du coach des Springboks !

À quelques heures du coup d’envoi du quart de finale entre la France et les Springboks, voici une anecdote inattendue et méconnue autour de Fabien Galthié.

Le grand jour est arrivé. Ce dimanche 15 octobre, Fabien Galthié et ses hommes font face à leur destin au Stade de France. Pour le quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, ils défient les Springboks. Menés par Jacques Nienaber et Rassie Erasmus, les champions du monde en titre veulent conserver leur titre.

Dans les tribunes, les différentes têtes pensantes des deux tribunes comptent bien se livrer une guerre féroce par le biais des 30 athlètes dispersés sur le terrain. Néanmoins, les trois hommes se retrouveront peut-être après le match pour discuter et boire une bière. En cause, Galthié, Nienaber et Erasmus se connaissent depuis plusieurs années et sont amis.

COUPE DU MONDE. De Klerk et Polard finisseurs face au XV de France, que nous mijotent les Springboks ?En effet, Fabien Galthié s’était exporté du côté du Munster il y a quelques années. Le temps d’un stage de deux semaines, il a déposé ses bagages afin de rencontrer les entraîneurs de l’équipe iconique et éponyme de la province et d’en apprendre plus sur leur jeu à leurs côtés. Hasard du destin, le duo Jacques Nienaber et Rassie Erasmus était en place au club irlandais.

En conférence de presse, Jacques Nienaber s’est rappelé aux bons souvenirs de cette période. Visiblement, le sélectionneur sud-africain a gardé un excellent souvenir de cette aventure :

Quand on entraînait le Munster avec Rassie, Fabien était à Toulon. Après son départ du RCT, il a passé deux semaines avec nous pour se familiariser avec l’environnement du Munster. Il nous a observés à l’entraînement, comme ça se fait parfois quand on fait un break en tant que coach. J’ai appris à le connaître personnellement, on est allés boire des coups, on a joué au foot ensemble.[...] C’est quelqu’un de classe, d’attachant et d’humain. Je l’apprécie vraiment en tant qu’homme. Bon, forcément, l’ambiance était plus sympa et plus cool parce qu’on n’était pas adversaires. Il a participé à nos réunions de coaching et de stratégie, et il apportait pas mal de choses intéressantes. On sent tout son amour du rugby. Il donnait son avis et c’était top. Il est dans le partage et il aime le rugby autant que nous.”

Néanmoins, la mémoire de Jacques Nienaber lui fait visiblement défaut sur les dates. En réalité, Fabien Galthié a quitté l’équipe première du RCT bien après que Erasmus et Nienaber ne soient retournés en Afrique du Sud pour s’installer à la Fédération, en octobre 2017.

COUPE DU MONDE. ''Je pense qu’ils simulent parfois'', Erasmus fait monter la sauce avant France/Afrique du SudEn parallèle, Fabien Galthié a avoué en conférence de presse qu’il avait “beaucoup appris de leur pays, de leur culture là-bas”, sans directement mentionner cet épisode de sa vie. Par la suite, il enchaîne sur sa proximité avec l’encadrement sud-africain en conférence de presse : “Pour bien connaître l'Afrique du Sud et son staff, s'ils sont champions du monde, c'est qu’ils ont une approche tactique très pointue et très réfléchie. Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l’adversaire.”

Depuis sa retraite en tant que joueur, Fabien Galthié a tenté d’apprendre et de comprendre les différentes formes de rugby pratiquées aux quatre coins du globe pour parfaire ses qualités d’entraîneur. Pour s’endurcir au jeu de combat, peu d’écoles sont plus intéressantes que celle du Munster, en Irlande. À Limerick, la Red Army est connue pour son jeu puissant et sa hargne légendaire. Espérons que les leçons tirées de ce passage aident Fabien Galthié à surmonter l'épreuve des Springboks au Stade de France.

