XV de France. ''Max ne nous a jamais déçus'', Fabien Galthié à fond derrière sa charnière

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, le sélectionneur des Bleus est revenu sur sa paire 9/10 avant le match face à l’Italie.

Après avoir annoncé la composition de son équipe pour le dernier match de poule, Fabien Galthié a loué la qualité de sa charnière 100% bordelaise et du demi de mêlée Maxime Lucu :

‘’C’est un joueur très altruiste qui joue beaucoup pour l’équipe, à la fois en attaque comme en défense, qui a des qualités individuelles, notamment techniques, avec un jeu au pied exceptionnel. Il est très courageux, c’est un neuvième avant quand il faut combattre. Il trouve ensuite son complément avec Matthieu Jalibert.’’

L’ancien de mêlée international a donc exprimé sa confiance envers un joueur qui ‘’a toujours performé avec l’équipe de France’’.

‘’Max (Lucu) nous a jamais déçus, Max a toujours performé avec l’équipe de France.’’

Des certitudes pour le remplaçant du capitaine Antoine Dupont, mais aussi pour celui qui a pris le relais de Romain Ntamack (suite à son forfait sur blessure), Matthieu Jalibert :

‘’C’est un demi d’ouverture qui a une expérience avec nous de quatre années. Et qui répond présent et qui performe en tant que numéro 10.’’

L’association Maxime Lucu / Matthieu Jalibert était donc une évidence pour remplacer la charnière toulousaine selon Fabien Galthié :

‘’Le fait de jouer en club quotidiennement les rapproche et leur permet de créer et développer une proximité qui est censée faciliter leur jeu, leur complémentarité et leur association. En premier lieu, ce qui fait qu’ils occupent la charnière de l’équipe de France, c’est leur niveau de rugby.''

Le numéro 9 bordelais est, lui aussi, revenu sur son association avec son partenaire de club :

‘’Matthieu, c’est un joueur de niveau international. Il a énormément de fois débuté remplaçant parce que Romain était devant et légitime. Il sait s’adapter et il répond parfaitement aux attentes du staff et collectivement il a su se mettre au niveau rapidement.’’

Nul doute que la performance de la charnière bordelaise sera particulièrement scrutée ce vendredi, dans l’attente d’un potentiel retour d’Antoine Dupont.