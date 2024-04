RUGBY. VIDEO. Malheureux, les Bleus échouent en finale, mais France 7 rayonne au Hong-Kong SVNS

La France a rayonné du côté de Hong-Kong où les deux formations tricolores se sont qualifiées en demi-finale de l’évènement.

À La Mecque du rugby à 7, France 7 a fait forte impression. Du côté du Hong-Kong SVNS, du 5 au 7 avril, les formations masculines et féminines ont montré un beau visage.

France 7 et ses garçons s’enflamment

Dans une poule particulièrement relevée, les garçons de France 7 s’en sont sortis de justesse. Tout avait bien commencé avec une victoire XXL face au Canada (31-0), ensuite l’addition s’est corsée avec une courte victoire face à l’Australie (19-14), où Nelson Épée délivre les siens. Enfin, les Bleus ne pourront échapper à une courte défaite contre les Fidji (7-14) grâce à un essai de Bolaca dans les derniers instants.

En quart de finale, les Français vivent un duel frontalier face à l’Espagne. Les Bleus s’imposent (24-17) au caractère grâce à 3 essais sur les 3 dernières minutes du match, signés Épée, Grandidier et Sepho. En demi-finale, ils retrouvent un adversaire récurrent, l’Irlande. Sans grande difficulté, la France se qualifie pour sa seconde finale consécutive en remportant la rencontre 26 à 10.

🇫🇷🇪🇸 En 1/4 de finale, les Bleus ont su maîtriser l'Espagne pour accéder au dernier carré pour le 3e tournoi consécutif !



⚡️ @NelsonEpeejr en a profité pour y inscrire son 3e essai du tournoi !



💻 Suivez les matches en direct et gratuitement sur https://t.co/j4AJiHZL2q !

Lors de l’ultime affrontement du Hong-Kong SVNS 2024, la France fait face à la Nouvelle-Zélande. Véritable chat noir des Bleus, une victoire signerait un exploit jamais vu auparavant : deux titres français consécutifs. En première période, les deux formations se sont neutralisées et se sont quittées sur un score nul et vierge à la mi-temps. Ensuite, deux essais des All Blacks sont arrivés coup sur coup à 4 minutes du terme de la rencontre sous les yeux d'un dan Carter ovationné par le public et venu assister au spectacle. Combatifs, les Bleus n'ont pas réussi à retourner la vapeur et s'inclinent en finale (10-5), malgré un essai de Pasquet dans les ultimes secondes.

Les Filles, à un essai de la médaille

À Hong-Kong, France 7 aurait pu repartir avec deux médailles. Lors des poules, l’équipe féminine a fait forte impression, grâce à des Joanna Grisez et Séraphine Okemba en grande forme notamment. Dans un premier temps, les filles sont venues à bout du Brésil (28-17) et de la Grande-Bretagne (34-7) sans crainte. Ensuite, elles se sont adjugées une victoire de prestige face à la Nouvelle-Zélande (26-21), grâce à un essai dans les ultimes instants.

Arrivées en quart de finale, les Bleues ont dominé les Irlandaises (31-7) dans un choc européen. En plantant 5 essais, elles s’offrent le droit de disputer une demi-finale face aux États-Unis. Cependant, l’addition va être plus salée que prévu en Asie. En effet, les Bleues vont s’incliner (19-5) face aux Américaines, après que Contents Jazmine Gray les ait crucifiées en fin de rencontre.

🇫🇷☘️ Les Bleues ont parfaitement maîtrisé leur 1/4 de finale contre l'Irlande cet après-midi notamment avec cet essai de Séraphine Okemba !



Le demie, c'est demain matin à 6h54 contre les 🇺🇸USA !



💻 Suivez les matches en direct et gratuitement sur https://t.co/j4AJiHZL2q !

Lors de la petite finale, les Bleues retrouvent leur chat noir, l’Australie. En forme cette saison, les Australiennes font respecter la hiérarchie en battant la France (24-21). Deux essais de Maddison Levi en toute fin de match leur ont permis de doubler les Françaises sur le gong. Avec cette quatrième place, la France reste sur le podium du classement mondial, chez les féminines, mais accuse un retard de plus en plus conséquent sur la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

