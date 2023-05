France ? Irlande ? Non, ces entraîneurs mettent une pièce sur les All Blacks à la Coupe du monde !

Alors que l’Irlande et la France s’avancent comme les favoris au titre mondial, le spectre des All Blacks plane toujours sur la Coupe du monde.

Il ne faut jamais vendre le titre du Maori avant de l’avoir battu. La Coupe du monde de rugby commence dans environ 4 mois et la course aux pronostics est déjà lancée. Si l’Irlande et la France font office de favori consensuel, d’autres pavillons émergent dans les débats. Récemment, des voix s’élèvent pour remettre la Nouvelle-Zélande à la place qui lui est due : celle d’ogre du rugby mondial. Cependant, le grand méchant monstre de l’Aotearoa ne dévore plus grand monde et semble en pleine indigestion depuis un moment. Avec 7 défaites au compteur depuis début 2021 et une tournée perdue chez elle face à l’Irlande à l’été 2022, la douche est froide ces derniers temps. Néanmoins, les All Blacks continuent de faire peur aux quatre coins du globe.

Ainsi, Dan McKellar, ancien adjoint du staff australien, a exprimé son sentiment à ce sujet pour le podcast The Roar Sports. S’il considère qu’il “est clair que les Français et les Irlandais sont les équipes à battre”, le spécialiste ne veut pas enterrer les All Blacks. Selon lui, la position d’outsider qu’ils connaissent actuellement pourrait les galvaniser : “Je pense que cette Coupe du monde convient parfaitement à la Nouvelle-Zélande. Pour la première fois de son histoire, ils vont passer inaperçus et se présenteront sans aucune attente. S'ils sont éliminés en quarts de finale, ils seront sûrement déçus, mais les demi-finales, ça serait n’importe quoi. Alors qu’initialement, c'est le minimum espéré. Je pense que ce peu d’attente joue en leur faveur.”

En parallèle, le Néo-Zélandais Robbie Deans, ancien All Black et sélectionneur de l’Australie, croit en son ancienne sélection. Dans un entretien réalisé pour le média australien SEN, il affirme qu’ils “semblent tout à fait capables de l'emporter.” Mais selon ce dernier, le facteur chance joue pour beaucoup dans l’état de forme affiché dans la course au trophée Webb-Ellis. Ainsi, il avoue ceci au sujet du pays hôte de la compétition : “Si les Français peuvent aligner toutes leurs stars et viennent dans un bon état mental, rien ne les arrêtera.”

