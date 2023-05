TOP 14. Pourquoi le staff du XV de France sera très attentif au duel Thomas vs Villière ?

Ce week-end, Toulon reçoit le Stade Rochelais en Top 14. L’occasion de voir un duel entre deux ailiers talentueux : Villière vs Thomas.

Rugby. Le retour de Gabin Villière (Toulon) en Top 14, c'est confirmé !Après une parenthèse européenne qui a souri au Stade Rochelais et au RCT, le Top 14 reprend ses droits ce week-end. Et cela tombe bien, parce que les deux formations vont s’affronter, samedi soir à l’Orange Vélodrome de Marseille. Une rencontre primordiale pour les Varois, qui, en cas de défaite, pourraient sortir du Top 6, et donc des places qualificatives pour les phases finales du championnat. Quant aux Maritimes, ces derniers se déplaceront avec l’objectif d’accentuer leur avance en Top 14, eux qui sont actuellement la meilleure équipe à l’extérieur (27 points pris en 11 rencontres). Un match qui promet donc, et qui sera l’occasion d’assister à un duel intéressant : Gabin Villière, face à Teddy Thomas. En effet, les deux internationaux devraient être titularisés ce week-end par leurs entraîneurs respectifs. Un match dans le match qui sera très certainement suivi par le staff du XV de France, et notamment par Fabien Galthié, à 4 mois de la Coupe du Monde. Car si le Toulonnais n’a plus porté le maillot tricolore depuis mars 2022, n’oublions pas que celui-ci a connu de nombreuses blessures depuis. Pour preuve, Villière n’a disputé que 3 petits matchs cette saison. En manque de rythme, l’ancien joueur de Rouen aura donc à cœur de faire une belle prestation samedi, d’autant plus face à un adversaire qui, même s’il ne semble plus dans les petits papiers des Bleus actuellement, reste un international qui n’a pas renoncé à la Coupe du Monde…

RUGBY. On a analysé la défense de Teddy Thomas face à Clermont : quelles sont ses forces et ses points d'amélioration Deux soldats de l'ère Galthié

Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, Teddy Thomas a, pendant longtemps, été l'un des premiers choix du staff du XV de France au poste d'ailier. Et notamment lors des années 2020 et 2021, où l'ancien joueur du Racing 92 enchaînait les prestations plus que correctes (5 essais inscrits). Si bien qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, Teddy Thomas reste le deuxième ailier le plus utilisé de l'ère Galthié, à égalité avec un certain... Gabin Villière (12 matchs chacun). Seul Damian Penaud a fait mieux durant cette période (26 rencontres disputées). Autrement dit, et malgré l'éclosion d'Ethan Dumortier, les deux hommes restent des options plausibles, avec davantage d'expérience. Petit avantage néanmoins à Gabin Villière, qui, sans ses blessures à répétition, serait certainement toujours le titulaire à l'aile gauche des Bleus. Raison de plus donc pour finir la saison en trombe, et espérer faire partie de l'aventure de la Coupe du Monde. Concernant Teddy Thomas, et malgré des derniers mois mitigés, celui-ci a encore l'occasion de montrer de quoi il est capable, afin de reprendre quelques places dans la hiérarchie des ailiers. Car pour l'heure, plusieurs joueurs comme Matthis Lebel, Yoram Moefana ou encore le jeune Bielle-Biarrey semblent avoir une longueur d'avance. À lui désormais de prouver le contraire...

RUGBY. XV de France. Conscient, Gabin Villière l'admet : ''Il n’y a pas de place acquise''