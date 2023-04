RUGBY. On a analysé la défense de Teddy Thomas face à Clermont : quelles sont ses forces et ses points d'amélioration

Teddy Thomas est souvent défini comme un pur attaquant, délaissant les tâches défensives. Mais qu'en est-il vraiment si l'on regarde son match contre l'ASM ?

Teddy Thomas n'est pas un joueur qui fait l'unanimité. Si ses qualités offensives sont impressionnantes, il est souvent critiqué pour son apport défensif. En conférence de presse, son coach, Ronan O’Gara, a pointé du doigt les faiblesses de son joueur dans ce domaine : "Teddy (Thomas) découvre un autre système qui lui demande plus d’implication et de précision. Au haut niveau, c’est ce qu’il fait la différence avec des ailiers capables aussi bien d’arrêter leurs adversaires que de marquer des essais. Teddy progresse, mais Jules (Favre), Dillyn (Leyds) et Raymond (Rhule) sont un peu devant lui pour arrêter l'adversaire (en défense)." Titulaire lors de la dernière journée de Top 14 face à Clermont, l'ailier de 29 ans a dû faire face à six situations défensives différentes, voici leur analyse :

Contrôle / Glisse



Après avoir fixé la défense de La Rochelle, les Clermontois écarte vers l'aile de Thomas. En infériorité numérique (il y a encore deux joueurs de l'ASM sur la gauche), Teddy Thomas décide de se mettre en "contrôle" en acceptant de perdre du terrain tout en ne laissant pas l'opportunité aux Clermontois de perforer le rideau défensif.



La bonne défense en contrôle rochelaise oblige les Clermontois à jouer dans le dos pour atteindre les extérieurs où le surnombre est encore présent. Le deuxième attaquant se retrouve alors devant le ballon et n'est plus une menace : Thomas change sa course et le surnombre n'est plus de deux mais d'un seul attaquant. On observe également la course de Hastoy en second rideau qui va combler le surnombre ainsi que Dulin en fond de terrain qui va couvrir une potentielle passe au pied.



Le surnombre est maintenant en passe d'être comblé, Teddy Thomas se concentre sur le porteur du ballon pour être prêt à glisser sur le dernier attaquant au moment de la passe et ainsi défendre avec la touche (le meilleur défenseur) et son ouvreur Hastoy bien replacé .



La situation délicate de trois contre un a été parfaitement gérée par Teddy Thomas qui a eu la lucidité de perdre 10 mètres de terrain pour amener les attaquants vers la touche tout en laissant le temps à ses coéquipiers de se replacer pour remédier à la situation de surnombre.

Défense en poursuite



La défense rochelaise décide de presser les attaquants clermontois en sortie de mêlée, mais les attaquants écartent vite le ballon et exploitent le surnombre causé par la montée en pointe de Thomas et Seuteni pour tenter d'enfermer le deuxième centre auvergnat.



Teddy Thomas peut alors compter sur ses qualités de vitesse, qui se révèle aussi précieuse en défense que ballon en main, et force Raka à se débarrasser du ballon.

Essai de Jauneau



À la 48ᵉ minute de jeu, Anthony Belleau retrouve Baptiste Jauneau à l'intérieur qui perfore la défense rochelaise. Teddy Thomas se retrouve alors dans une situation plus que délicate : il doit défendre sur Jauneau mais voit trois Clermontois se porter au soutien sur l'extérieur.



Hastoy se retourne et défend en poursuite en empêchant toute passe vers les soutiens extérieurs. C'est seulement à ce moment-là que Thomas se lance à la poursuite de Jauneau : il sait que ses qualités de vitesse vont lui permettre de rattraper le Clermontois.



Teddy Thomas se porte à la hauteur de Jauneau. Le Rochelais ne se baisse pas et attaque le haut du corps... Une erreur sanctionnée d'un solide raffut qui permet au demi de mêlée de se défaire du plaquage.



Brice Dulin tente de couper la course de Jauneau mais ne ralentit pas en entrant dans la zone de ce dernier, résultat : le crochet intérieur l'envoi faucher Teddy Thomas. Essai pour Clermont

Lecture défensive



Peut-être conscient de ne pas être le plus efficace des défenseurs, lors d'une défense sur sa ligne d'en-but, Teddy Thomas se met dans la peau d'un numéro 9 dans l'axe du ruck. Il a alors la vision sur l'attaque de l'ASM.



Sa bonne vision du jeu lui permet de venir combler un surnombre sur l'extérieur avant même que les Clermontois l'exploitent. Obligeant l'ouvreur auvergnat à tenter la passe au pied pour son ailier.



Teddy Thomas couvre alors une éventuelle remise et limite les options clermontoises à l'exploit de son ailier. La vision du Rochelais a sur cette action clairement fait avorter une occasion d'essai clermontoise.

Montée en pointe



Malgré une situation à l'équilibre avec trois attaquants pour trois défenseurs, Teddy Thomas est sur les talons en contrôle alors que ses deux coéquipiers eux prennent la bonne décision et montent mettre la pression. Cette mauvaise appréciation va créer le doute dans l'esprit de Thomas qui va finalement monter en pointe.



En voulant rattraper son erreur, Teddy Thomas créé une situation critique. Il monte en pointe sur le vis-à-vis de son coéquipier intérieur, laissant le champ libre au dernier attaquant clermontois. La situation initiale de trois attaquants pour trois défenseurs devient une situation de un contre zéro.

Tirage de maillot



Dans cette situation, l'attitude de Teddy Thomas est bonne : il se met en contrôle pour laisser le temps à Dulin de rentrer dans la ligne défensive pour rétablir l'équilibre entre attaquants et défenseurs.



Malheureusement, l'attaquant clermontois attaque la zone de Teddy Thomas qui s'accroche au maillot au lieu d'engager l'épaule, laissant l'opportunité d'une passe après contact facile. De plus, ses coéquipiers sont aspirés par cet attaquant toujours debout. La situation d'équilibre est de nouveau transformée en un attaquant contre zéro défenseur.

Pression défensive



Les Clermontois échappent le ballon et Teddy Thomas exerce justement une forte pression sur ces derniers.



Malheureusement, il stoppe son effort défensif en arrivant dans la zone du porteur du ballon et se retrouve sur les talons, les deux pieds parallèles, dans l'incapacité de défendre. Résultat, il se fait déposer sans effort.

Heureusement pour son équipe, Teddy Thomas met une nouvelle fois ses qualités de vitesse à profit pour rattraper son erreur.

L'analyse défensive du match de Teddy Thomas face à l'ASM permet de tirer deux conclusions :