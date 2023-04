Rugby. Le retour de Gabin Villière (Toulon) en Top 14, c'est confirmé !

Mardi, Pierre Mignoni, directeur du rugby au RCT, a confirmé que l'ailier français, Gabin Villière fera son retour très prochainement sur les terrains du Top 14.

Actuellement 4ᵉ du Top 14 et encore en lice pour disputer une demi-finale de Challenge Cup (30 avril), Toulon a besoin de son effectif au complet pour prétendre à un doublé. Selon le directeur du rugby de Toulon, Pierre Mignoni, Gabin Villière devrait faire son retour très prochainement à Mayol. L'ailier aux douze sélections en bleu accumule les blessures depuis un an. La dernière en date, une fracture au péroné pendant la préparation du tournoi des six nations avec le XV de France en février dernier. Sorti depuis plusieurs semaines du Centre européen de rééducation réservé aux sportifs (CERS) de Cap Breton, Villière a repris l'entraînement collectif avec Toulon. Il pourrait même faire son apparition contre Castres, pour la 23ᵉ journée. "Gabin Villière est en reprise, on espère le récupérer la semaine prochaine", a annoncé Pierre Mignoni au micro de RMC. RUGBY. XV de France. Conscient, Gabin Villière l'admet : ''Il n’y a pas de place acquise''



À maintenant cinq mois du début de la coupe du monde, les cartes sont rebattues pour les ailiers de l'équipe de France, l'entraineur du RCT précise "qu'il sera prêt."

Des phases finales attendues à Toulon

Quatrième du Top 14 à quatre journées de la fin, le club de la Rade pourrait retrouver les phases finales qu'il n'avait plus vues depuis 2018. Le retour des blessés va maintenir le RCT dans le haut du classement avant la réception de la Rochelle ou de Bordeaux. Mais aussi d'atteindre une nouvelle finale de Challenge Cup. "On va récupérer des joueurs frais, quatre ou cinq joueurs, cela te change un petit peu la fraîcheur de l’équipe. Donc, on a besoin de récupérer tout le monde et de gratter la tête pour faire l’équipe", rétorque Mignoni dans le Moscato Show. Top 14. Toulon va-t-il renforcer son staff avec deux légendes du rugby ?