RUGBY. Flamboyant face au Leinster, Antoine Hastoy est-il en passe de faire la Coupe du monde ?

Étincelant cette saison avec la Rochelle, Antoine Hastoy est dans la forme de sa vie ! Le demi d'ouverture a achevé sa superbe campagne européenne par un titre, où il a eu une influence majeure.

Une saison pleine

Cette année, Antoine Hastoy fait sans aucun doute parti des meilleurs ouvreurs du Top 14, ainsi que d'Europe ! L'ancien Palois s'est parfaitement acclimaté à La Rochelle, au point de briller et d'enchaîner les bonnes performances. Cette saison, Hastoy figure sur la dernière marche du podium au classement des meilleurs réalisateurs du Top 14, mais possède le meilleur ratio du championnat avec 12,94 points marqués par match ! En plus de cela, c'est également le meilleur réalisateur de Champions Cup cette année, avec 97 points inscrits ! Ultra précis face aux perches, Hastoy a réalisé un 100% en finale, jusqu'à transformer l'essai de la victoire ! En club, il a réalisé le record de points inscrit dans un match en Top 14 cette année, avec 26 unités, qu'il a reproduit 3 fois ! En plus d'être une valeur sûre dans l'exercice du jeu au pied, il a trouvé un plan de jeu qui lui colle à la peau avec les jaune et noir ! Libre, derrière un pack qui ne cesse d'avancer, le joueur de 25 ans affiche déjà une maturité surprenante. Par ailleurs, nul doute que la patte de Ronan O'Gara y soit pour quelque chose, lui qui n'arrête pas d'encenser son ouvreur. Le week-end dernier, et lors de chacune de ses sorties, Hastoy s'est rarement trompé dans ses choix ! Une tête bien faite dans un corps également bien fait, car si l'aspect stratégique du jeune homme impressionne même les plus anciens, sa capacité de récupération en dit aussi long. Cette année, ce dernier a participé à 26 matchs, et en a disputé 24 en tant que titulaire ! Avec plus de 1850 minutes sous le maillot de La Rochelle, il est le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif rochelais, derrière Brice Dulin.

Rugby à 7. La France conclut la plus belle saison de son histoire avec un imbroglio fou à Londres

Les portes de l'équipe, pas plus ?

Régulièrement appelé cette année par l'encadrement de Fabien Galthié, Hastoy n'a pas eu sa chance pour autant. Le Rochelais subit la loi du système de jeu du sélectionneur, avec une charnière 100% toulousaine, avec beaucoup d'automatisme, ainsi qu'un rôle de finisseur pour Matthieu Jalibert, qui excelle dans ce registre. Sélectionné pour la tournée estivale au Japon, ainsi qu'en Australie, Hastoy n'a pu disputer qu'un match entier face aux Wallabies et une dizaine de minutes contre le Japon. Au vu d'une telle saison, et avec les différents pépins physiques de Jalibert, la tendance pourrait s'inverser dans la maison Bleue, tout en sachant que la fin de saison peut être cruciale. En effet, La Rochelle participera à coup sûr aux demi-finales de Top 14, alors que Bordeaux se déplace à Toulon pour assurer sa présence dans les six premiers. Si Hastoy livre de telles performances et réussit à emmener son équipe jusqu'au titre, synonyme de doublé historique pour le club, les cartes seront certainement rabattues.

RUGBY. Irrespect envers Alldritt, échauffourée à la mi-temps : le Leinster a-t-il poussé La Rochelle à l’insurrection ?