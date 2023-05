RUGBY. Irrespect envers Alldritt, échauffourée à la mi-temps : le Leinster a-t-il poussé La Rochelle à l’insurrection ?

Durant la finale de Champions Cup face au Leinster, des comportements déplacés auraient eu lieu. Un motif de rébellion pour le Stade Rochelais ?

Particulièrement connus pour leur respect envers les joueurs adverses, les supporters irlandais font partie du paysage commun des valeurs rugbystiques. Cependant, si l’on en croit les événements relatés autour de la finale, les Leinstermen n’auraient pas fait honneur à la réputation des amateurs de rugby celtes. En clair, ce samedi 20 mai, le capitaine du Leinster, James Ryan, aurait eu un comportement déplacé auprès de Grégory Alldritt. En conférence de presse et selon des propos relayés par Rugbyrama, le capitaine rochelais évoque ce moment qu’il n’a pas apprécié : “Dès le toss, déjà, on ne nous a pas respectés. Il ne m’a pas regardé dans les yeux quand il m’a serré la main. Et ça, il ne faut pas le faire. Il y a énormément de valeurs dans notre club.”

Ensuite, The Irish Independent évoque une autre sortie de route peu glorieuse. Mais ici, ce sont les deux formations qui sont mises face à leur responsabilité. Ainsi, une bagarre aurait éclaté dans le tunnel de l’Aviva Stadium. Face aux vestiaires de l’arbitre, des membres du staff et certains joueurs iconiques. En effet, selon le média irlandais : “Le coach de la Rochelle Ronan O’Gara, l’assistant coach du Leinster Sean O’Brien, l’habituel capitaine du Leinster Jonny Sexton et le deuxième ligne australien de La Rochelle Will Skelton seraient prétendument impliqués dans la bagarre". Selon le canard d’outre-Manche, l’EPCR aurait ouvert une enquête pour en savoir plus.

tenté "d’aller s’expliquer avec l’arbitre Jaco Peyper" à la mi-temps. Certains joueurs du Leinster, dont Sexton et O'Brien, auraient essayé de l'en empêcher et Will Skelton serait venu soutenir son entraîneur. Seuls des "éclats de voix" auraient eu lieu. Mise à jour : Selon Rugbyrama , le manager du Stade Rochelais aurait tenté de

Une flamme attisée par le trèfle…

Face à ces comportements, la pugnacité des Rochelais au retour des vestiaires s’explique sûrement un peu plus. Bien évidemment, des comportements violents restent inexcusables et doivent être sanctionnés si les autorités compétentes jugent que cela est nécessaire. Le rugby est un jeu et doit le rester. Les scènes de violences, surtout lors d’un événement aussi important, ne feront jamais bien belle publicité pour l’ovalie.

Néanmoins, il est fort probable que cet épisode ait participé au retournement de situation fantastique qui a eu lieu à Dublin. Après le match, Grégory Alldritt, toujours selon Rugbyrama, a bien précisé que les bonnes choses avaient été dites à la mi-temps : “Quand on était sous les poteaux après les essais, on n’était pas inquiet. On savait qu’on allait scorer. Il fallait rester fidèle à la stratégie. Et on a décidé que les finales perdues, c’était fini. Le discours de Ronan était bon. Ce match allait se jouer à 23, pas à 15. Je pense au cinq de devant qui est entré, il nous a fait gagner le match.”

