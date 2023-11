RUGBY. Être leader après la coupe du monde, la garantie de faire une grosse saison en Top 14 ?

Après la Coupe du monde, la Section Paloise occupe la première place du Top 14. Faire une grosse entame de saison est-il la garantie d'une saison réussie ?

RUGBY. Tuilagi impressionnant, Lucu en chef d'orchestre, voici nos tops de la cinquième journée de Top 14 !Après cinq journées, la Section Paloise occupe fièrement la première place du Top 14. Après une défaite initiale face à Castres d'un tout petit point, les Béarnais ont dominé le Racing 92 et Lyon à la maison avant de s'imposer à l'USAP. Dimanche, ils ont conclu la 5e journée par un succès de prestige sur le Stade Toulousain.

Avec 18 points au compteur, les Palois réalisent un excellent début de saison. Mais celle-ci vient tout juste de commencer si on regarde de plus près. Pour la première fois, le championnat avait été mis en pause en raison de la Coupe du monde. Il y a donc encore beaucoup de matchs à jouer.

Et le classement devrait, à n'en pas douter, évoluer. Pour l'heure, Pau, le Racing 92 et Paris possèdent le même nombre de points à la faveur de quatre victoires. Une très bonne entame qui va leur donner confiance pour la suite du championnat. Ces points glanés pourraient faire la différence au printemps.

En 2011, après la finale perdue du XV de France face aux All Blacks, c'est Clermont qui dominait les débats. L'ASM se hissera finalement en demi-finale. Dans le quatuor de tête, Toulon et Toulouse se retrouveront en finale pour une victoire du Stade aux dépens des Varois.

Quatre ans plus tard, la 7e journée de Top 14 s'était jouée le même jour que la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Une fois encore, ce sont les Auvergnats qui étaient en tête à ce moment-là. Et comme en 2011, leur parcours s'était arrêté en demie. Et c'est le Racing 92, alors deuxième qui avait soulevé le Brennus après une finale mémorable contre le RCT. Top 14. Ça bouge dans le vestiaire de Toulouse, et si les internationaux étaient de retour dès ce week-end ?

Notez que Toulon était seulement 8e à l'issue du Mondial. Comme quoi, tout est possible. Les mal classés du moment que sont La Rochelle ou encore Montpellier pourraient très bien gagner des places au fil des mois et s'inviter aux phases finales du Top 14.

En ce qui concerne la saison 2019/2020, elle n'est jamais allée à son terme en raison de la crise sanitaire. On ne saura jamais si Lyon, devant après la finale de la Coupe du monde au Japon, ou encore l'UBB, leader au soir de la 17e journée, aurait pu se hisser en finale et remporter le Brennus.

Avec huit victoires en neuf matchs, le LOU avait réalisé un début de saison canon qui aurait très bien pu lui permettre de se qualifier pour les phases finales. Ce qui aurait déjà été une sacrée performance. On imagine que les Palois signeraient tout de suite pour un tel scénario si on leur demandait aujourd'hui. Seront-ils au rendez-vous selon vous ? Réponse au printemps (ou peut-être avant). RUGBY. Leader du Top 14 et machine à gagner, comment Pau s'est offert le scalpe du Stade Toulousain ?