RUGBY. Et si ce LOU-Bayonne était le huitième de finale de Top 14 ?

Pour la dernière journée de Top 14, la tension est à son paroxysme aux portes du Top 6. Bon nombre d'équipes sont en ballotage, et le match entre le LOU et Bayonne à des échos de phase finale.

Un exploit pour Bayonne

Pendant de nombreuses journées cette saison, le promu bayonnais a occupé la zone de qualification, avec l'assurance d'un cador du Top 14. Néanmoins, après une défaite lors d'un match délocalisé face à Pau, le vent a tourné dans le Pays Basque. Cependant, l'avenir des ciels et blanc n'est toujours pas scellé, et les coéquipiers de Camille Lopez ont toujours leur destin entre les mains ! À défaut de recevoir dans l'antre de Jean-Dauger, ces derniers se déplacent chez le LOU, qui compte 4 points d'avance. En effet, les hommes de Xavier Garbajosa ont réussi un retour d'anthologie sur la pelouse du Stade Français, pour arracher un match nul et deux précieux points. Bien que des problèmes en interne aient été soulevés à Lyon, cette équipe reste bien rodée, avec des joueurs de classe mondiale. L'année dernière, le LOU n'était pas parvenu à se qualifier dans les six premiers, notamment en raison de deux défaites lourdes de conséquences sur les deux dernières journées. Pour Bayonne, se qualifier après un titre de champion de France de ProD2 nous rappellerait forcément l'épopée d'Oyonnax en 2015 !

RUGBY. La finale de PRO D2, évènement incontournable des fins de saison du rugby français

Un point sur les chiffres

Avant que le match ne commence et nous laisse dans une incertitude totale, il serait bien de rappeler quelques statistiques intéressantes. Au moment où vous lisez ces lignes, le LOU accumule 62 points, tandis que Bayonne n'en a que 58. Projetons-nous sur ce week-end, en supposant une victoire non bonifiée des visiteurs. Dans ce cas précis, Bayonne serait donc qualifié, en prenant la place du LOU à la sixième place. Une égalité au classement serait favorable aux hommes de Grégory Patat, en sachant que Bayonne a remporté le match aller 19-7 ! En Top 14, deux équipes à égalité au classement sont départagées par "le nombre de points terrains obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées." En plus de cela, le LOU n'est pas une des meilleures équipes à domicile cette saison, et figure neuvième dans ce domaine. Les rouge et noir ont perdu contre Toulon, Brive et La Rochelle au Matmut Stadium. Néanmoins, Bayonne fait office de pire équipe du Top 14 à l'extérieur, juste devant l'USAP. Les Basques n'ont plus gagné à l'extérieur depuis novembre dernier, et la dixième journée de Top 14 face à Clermont. Seul un match nul contre la Section Paloise est à souligner. Le sort de la rencontre reste complètement indécis à ce jour.

Toulon en embuscade

Et non, le RCT n'est pas entièrement mort ! Bien que les récents vainqueurs de la Challenge Cup acculent cinq points de retard sur le LOU, les espoirs sont toujours présents sur la Rade. Pour sauver les hommes d'Azema et Mignoni, un seul et unique scénario est envisageable ! Une victoire de Bayonne en terre lyonnaise, sans bonus offensif et sans bonus défensif du LOU mettrait Toulon maître de son destin. Pour une qualification, le RCT devra alors se débarrasser de Bordeaux avec un bonus offensif, pour élever son nombre de points à 62 au classement général ! Dans ce scénario bien précis, Toulon, Bayonne et Lyon seraient à égalité, mais les coéquipiers de Baptiste Serin seraient en pôle position. En effet, ces derniers se sont imposés 40 à 25 face à Bayonne à domicile, et ont pris un point de bonus défensif à Jean-Dauger, ce qui les placent devant. De plus, le LOU s'est incliné à domicile et à l'extérieur face à Toulon. Ce cas de figure a peu de chances de se produire, mais dans le Top 14, tout reste possible du début à la fin !

RUGBY. Des nouvelles rassurantes de Baptiste Serin, qui postule toujours à la Coupe du monde !