RUGBY. Des nouvelles rassurantes de Baptiste Serin, qui postule toujours à la Coupe du monde !

Nous avons tous vu le meneur de jeu du RCT sur des béquilles vendredi dernier, lors de la finale de Challenge Cup. Blessé au genou, Serin ne serait absent que quelques semaines au final.

Opérationnel dans trois semaines

Nous étions tous un petit peu inquiet pour Baptiste Serin, qui avait quitté la pelouse de l'Aviva Stadium à la mi-temps, pour des douleurs intervenues au genou. Plus de peur que de mal pour l'ancien Bordelais, qui devrait, d'après L'Équipe, retrouver les terrains d'ici à trois ou quatre semaines. En finale face à Glasgow, le numéro 9 a livré une véritable partition, en inscrivant un magnifique doublé notamment. Dans l'ensemble, la saison de Baptiste Serin est plus que réussie sur le plan personnel, bien que ce dernier n'ait pas pu avoir sa chance en équipe de France. Une chose est sûre (ou presque), Serin ne participera plus à un match de Top 14 cette saison, au vu de la situation critique de Toulon. Néanmoins, le joueur aux 43 sélections en équipe de France sera opérationnel pour participer au stage de préparation à la Coupe du monde, si jamais Galthié fait appel à lui. Pour rappel, Serin n'a plus porté le maillot des bleus depuis le Tournoi des 6 Nations 2021.

