RUGBY. ESPAGNE. Dégoûté par la situation, Charly Malié annonce sa retraite internationale

Anéanti par une nouvelle disqualification, l'arrière de Béziers et de l'Espagne Charly Malié a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, à 31 ans.

Décidément, la nouvelle ne passe pas auprès des joueurs espagnols. Et il y a de quoi. Car après s'être qualifié sportivement pour la prochaine Coupe du Monde en France, le XV del León s'est fait disqualifier pour avoir aligné un joueur (Gavin van den Berg) qui ne remplissait pas les conditions nécessaires pour représenter l'Espagne. Une faute grave à ce niveau. Et alors que la fédération et le talonneur se rejettent la faute mutuellement, certains membres de la sélection n'ont pas hésité à faire part de leur dégoût publiquement. Ce fut notamment le cas de Frédéric Quercy, de Guillaume Rouet, mais aussi de l'arrière de Béziers, Charly Malié.

France 2023. Disqualifiée, l'Espagne voit encore ses rêves de Coupe du monde s'envolerInvité sur Sud Radio, l'ancien joueur de Pau n'a pas mâché ses mots concernant sa fédération, mais également envers son coéquipier, Gavin van der Berg : "Il y a énormément de déception. Honnêtement, j'en veux premièrement au joueur, et deuxièmement au club (...) Il savait que les trois ans d'éligibilité n'ont pas été respectés, et il a falsifié ses documents. Il nous a trahis". Des mots forts, qui traduisent toute la colère de l'ensemble des joueurs espagnols après cette disqualification. Un incident d'autant plus regrettable pour Charly Malié, puisque ce sera le dernier souvenir de l'arrière avec la sélection : "Moi clairement, je vais sur mes 31 ans, ça fait 12 ans que je joue pour l'Espagne et c'était pour vivre ce genre de moments-là. Ce sont deux grosses déceptions coup sur coup et je pense que pour moi, ce sera terminé. Je vais arrêter ma carrière sur ça". Une fin bien triste pour le joueur de Béziers, dégoûté par les derniers événements.

