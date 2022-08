RUGBY. En pleine crise, les All Blacks rappellent un cadre majeur de l’effectif

Après la défaite à domicile face aux Argentins, Ian Foster réintègre Brodie Retallick dans le groupe des All Blacks.

C’est une nouvelle qui pourrait rassurer les fans des hommes en noirs. En effet, la fédération néo-zélandaise a annoncé le retour de son deuxième ligne star Brodie Retallick. Initialement, le joueur avait déjà été appelé dans le groupe du Rugby Championship avant d’être finalement re-écarté. La cause ? Le meilleur joueur du monde World Rugby 2014 s’est fracturé le plancher orbital face à l’Irlande le 16 juillet dernier. Si son retour a des allures de renfort, reste à savoir si ce dernier est bien remis pour évoluer au niveau international. Car si son absence coûte cher aux All Blacks, tout de même bien garnis au poste, le risque de rechute serait encore plus dommageable. Pour rappel, le numéro 4 avait déjà été victime d’une fracture, au pouce cette fois-ci, l’obligeant à s’éloigner des terrains durant deux mois en début d’année. Faire revenir le joueur trop tôt pourrait le priver de tournée européenne, dernier voyage en hémisphère nord avant la prochaine Coupe du monde. RUGBY. La presse étrangère analyse le nouveau fiasco de Foster et des All Blacks



Pendant ce temps-là, le double champion du monde All Blacks a fait ses armes ce samedi 27 août avec sa province d’Hawke’s Bay face à North Harbour. Titulaire, il a joué durant 56 minutes avant de laisser sa place. Re-convoqué pour la deuxième semaine d’affilée, il devrait donc être de la revanche face à l’Argentine la semaine prochaine. À voir, si ce dernier entrera en tant que remplaçant ou débutera comme titulaire. En attendant, le sélectionneur Ian Foster s’est justifié en conférence de presse au sujet des résultats plus que compliqués de sa formation. En conférence de presse, il déclare : “Lorsque vous essayez de construire quelque chose d'un peu différent, cela prend du temps et c'est assez frustrant, n'est-ce pas ?[...] Nous sommes convaincus que certaines des choses que nous construisons paieront plus tard. Mais cela doit se faire rapidement et nous le savons.” Faire du neuf avec du “vieux” ? Voici le mojo de Ian Foster en rappelant Brodie Retallick.