RUGBY. Départ de Sam Cane, un vide à combler : quels prétendants au brassard de capitaine des All Blacks ?

Sam Cane annonce son retrait international, créant un vide dans le leadership des All Blacks. Ardie Savea est favori pour lui succéder, mais la compétition reste ouverte.

La récente annonce du retrait international de Sam Cane, capitaine des All Blacks, a surpris le monde du rugby. À la surprise générale, après une finale mémorable lors de la dernière Coupe du Monde en France, le 3e ligne a décidé de mettre fin à sa carrière internationale, laissant un vide à combler et beaucoup de spéculations sur son successeur.

Ardie Savea, flanker dynamique et énergique, se retrouve au cœur des spéculations. Meilleur joueur du monde l'année dernière, Savea a déjà fait ses preuves en tant que leader lors des absences de Cane, gérant avec brio les responsabilités de capitaine. Coéquipier chez les Blacks en 3e ligne, Dalton Papali'i, n'a pas hésité à vanter ses mérites pour reprendre le flambeau.

Cane, qui s'apprête à rejoindre les Tokyo Sungoliath après avoir été sélectionné à 95 reprises au niveau international, laisse derrière lui une place vacante et ô combien symbolique en Nouvelle-Zélande. Succéder à Richie McCaw et Kieran Read n'a pas été une chose facile pour lui. Mais il a tenu son rôle dans la tempête et atteint une nouvelle finale de Coupe du monde.

Le rôle du capitaine des All Blacks est loin d’être anodin. Tous les récents porteurs du brassard ont placé la barre très haut. Les attentes seront tout aussi élevées pour leur successeur. Savea semble prêt à relever ce défi, non seulement grâce à son expérience en tant que capitaine intérimaire, mais également grâce à son influence et son respect au sein de l'équipe.

Pourtant, le sélectionneur Scott Robertson garde le mystère sur sa décision finale. Amplifiant ainsi les débats et les anticipations. Le deuxième ligne des Crusaders Scott Barrett, un autre candidat potentiel avec un profil de leader solide, est également dans la course, poussant la discussion à un niveau stratégique sur le type de leadership recherché pour mener les All Blacks vers de nouveaux succès.

Pour Kieran Read, c'est un choix difficile à faire car les deux ont de grandes qualités", a déclaré l'ancien capitaine. "Ardie, je pense, en termes de capacité à inspirer et à amener les joueurs à le suivre, est assez impressionnant sous le maillot des All Blacks. C'est un joueur extraordinaire et un grand leader à sa manière." Néanmoins, il estime que Barrett a aussi les épaules pour être capitaine. Sans oublier qu'il partage une relation particulière avec le sélectionneur des Blacks, Scott Robertson, son ancien coach en Super Rugby.

L'importance de cette décision ne peut être sous-estimée, surtout en vue du prochain cycle qui mène à la Coupe du Monde 2027 en Australie. Le choix du capitaine influencera non seulement la stratégie sur le terrain mais aussi la culture de l'équipe hors du terrain. Deux éléments cruciaux pour maintenir la Nouvelle-Zélande au sommet du rugby mondial.