La maison de retraite japonaise s’agrandit : après Barrett et Mo’unga, les All Blacks perdent leur capitaine

Le capitaine des All Blacks Sam Cane a prolongé son bail au Japon jusqu’en 2027. Mais pourrait porter leur maillot jusqu’à la fin de l’année.

Que retiendra-t-on de lui ? Qu’il dû tenir bon la barre durant l’un des mandats les plus difficiles des All Blacks ? Qu’il fut le capitaine d’une équipe qui, néanmoins, parvint à se hisser jusqu’en finale de la coupe du monde 2023 ? Ou qu’il fut le premier joueur à écoper d’un carton rouge en finale d’un Mondial ?

Quoi qu'il en soit, la fin est proche pour Sam Cane. Via une vidéo, le flanker aux 95 sélections avec les All Blacks a expliqué que son aventure au Japon qui ne devait être qu'une pige, allait finalement se poursuivre pour 3 ans.





Ainsi, la légende des Chiefs va raccrocher avec la sélection nationale, dont il avait déjà été acquis qu’il n’en serait plus le capitaine à l’avenir. Et ce, à la fin de l’année civile.

Leader du Top 14, Paris a-t-il une chance de voir débarquer le diamant All Black Damian McKenzie ?

Mais avant cela, Sam Cane pourrait connaître encore quelques capes et aider à accompagner Scott Robertson durant la première saison de son mandat à la tête des All Blacks.

On verra si l’ancien coach des Crusaders lui permet de franchir la barre des 100 capes ou non.

Cane, 32 ans, jouera ensuite pour les Suntory Sungoliath jusqu'en 2027. Un véritable guerrier qui, s'il ne fut pas le plus talentueux des 3èmes lignes de l'histoire des All Blacks, a néanmoins porté leur maillot pendant plus d'une decennie.



Et amassé une bonne poignée de trophées, dont 6 Rugby Championship ou encore un titre de champion du monde en 2015. Dont il était l’un des derniers représentants susceptibles d’évoluer avec le maillot noir à l’avenir, avec Beauden Barrett. Le temps passe…