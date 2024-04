RUGBY. ALL BLACKS. ‘‘Je pensais que ça pouvait être la fin’’ : Dane Coles revient sur les traumatismes de ses commotions

Le talonneur des All Blacks Dane Coles a partagé sa sombre expérience avec les commotions cérébrales, qui l’ont éloigné des terrains pendant 4 mois.

Le joueur des Hurricanes fait partie de cette génération dorée des All Blacks, champion du monde en 2015, aux côtés de Richie McCaw, Dan Carter, Ma’a Nonu, Jérôme Kaino…

Avec plus de 90 sélections et 3 Coupes du monde disputées sous le maillot noir avec la fougère argentée, Dan Coles peut être considéré comme un des meilleurs talonneurs de tous les temps.

Son style de jeu spectaculaire, avec des appuis, des passes après-contact, a enchanté de nombreux fans de rugby.

Comme lors de son essai face à l’Australie, où il dépose le demi de mêlée Nick White, après avoir mis un crochet à la légende des Wallabies, Adam Ashley-Cooper.

Un traumatisme physique et mental

Il y a cependant un point noir dans cette belle et longue carrière du joueur de Wellington, les commotions cérébrales.

En 2017, Dane Coles refoule à nouveau les pelouses de rugby, après avoir été arrêté pendant plus de 4 mois. Une période sombre, qu’il décrit dans un reportage pour le média New Zealand Herald, comme "les 4 mois les plus durs de sa carrière".

Un témoignage bouleversant, où la légende All Black raconte qu’il ne pouvait même pas aller voir ses coéquipiers des Hurricanes en tribunes.

Même aller au stade était compliqué, j'étais dérangé par le bruit. Je ressentais l'impact même les jours qui suivaient la rencontre.’’

Des commotions cérébrales qui ont plongé le talonneur dans une profonde dépression, qui pensait à mettre un terme à sa carrière de rugbyman professionnel, à 30 ans.

Je me suis retrouvé dans un monde sombre, j'étais tellement négatif. Je ne pouvais pas faire le moindre exercice, avec ma compagne nous avons envisagé de prendre ma retraite. C'était très dur".

Si aujourd’hui, à l’âge de 37 ans, il peut continuer à pratiquer son sport dans l’équipe japonaise des Kubota Spears, il affirme que c’est grâce aux personnes qui ont suivi sa santé mentale.

Rien n'a changé avant que je ne voie un psychologue du sport. Tu deviens tellement conscient de la manière dont fonctionne ton cerveau, de ta façon de penser. Je me suis lentement reconstruit.’’ Dane Coles