RUGBY. Coupe du monde 2023. Pourquoi France Télévisions ne diffusera pas plus de matchs ?

Non vous ne rêvez pas, la Coupe du monde de rugby 2023 sera aussi diffusée sur M6 et France TélévisionsTF1, M6 et France Télévision diffuseront la Coupe du monde 2023. Bien évidemment, la première chaîne, détentrice des droits proposera les meilleures affiches ainsi que les phases finales. Mais du côté du service public et de Matthieu Lartot, on se réjouit de l'accord passé avec le groupe TF1. Celui-ci aurait en effet pu conserver la diffusion de l'intégralité des rencontres comme il a pu le faire par le passé. Mais il a choisi de sous-licencier, notamment à France TV qui va donc pouvoir proposer non seulement des matchs, dont celui du 15 de France face à la Namibie, mais aussi exploiter des images dans ses différents rendez-vous sportifs. "Cela fait plaisir de retrouver la coupe du monde de rugby, même si évidemment, nous aurions aimé, dans la répartition, en avoir encore plus", confie à Rugbyrama celui qui commente notamment les matchs du Tournoi des 6 Nations et de la Champions Cup pour France Télé. RUGBY. Yannick Nyanga, ancien joueur du 15 de France, rejoint France TélévisionsAu total, le service public a pu acquérir dix rencontres contre dix-huit pour M6, dont un quart de finale. "Nous ne sommes pas loin de l’offre que nous avions eu en 2011, même si à l’époque nous avions diffusé un peu plus de matchs." Cela reste tout de même mieux que rien. D'aucuns pourraient se demander pourquoi France Télévisions n'a pas mis un peu plus sur la table pour diffuser plus de rencontres par rapport à M6. A ce titre, Matthieu Lartot explique qu'un gros effort a été fourni pour acquérir les droits de diffusion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Compte tenu des montants réclamés, il était impossible pour France Télé de se positionner sur l'intégralité des droits de la Coupe du monde 2023. Il a donc fallu faire des choix. On peut le comprendre étant donné que la France et Paris n'avaient pas accueilli les JO depuis près de 100 ans ! On peut penser qu'à l'avenir, le service public fera un effort plus important pour acquérir l'intégralité du Mondial de rugby. Lequel sera organisé en Australie en 2027 puis aux USA en 2031.