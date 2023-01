RUGBY. Yannick Nyanga, ancien joueur du 15 de France, rejoint France Télévisions

L'ancien 3e ligne du 15 de France, de Toulouse ou encore du Racing 92 Yannick Nyanga sera aux commentaires lors du 6 Nations avec France Télévisions.

Après Vincent Clerc, Dimitri Yachvili ou encore Benjamin Kayser, un autre jouer du 15 de France rejoint l'équipe de France Télévisions pour commenter le rugby. Le service public a annoncé ce jeudi l'arrivée de Yannick Nyanga avant le Tournoi des 6 Nations. Sélectionné à 46 reprises avec les Bleus, l'ancien 3e ligne du Stade Toulousain ou encore du Racing 92 va apporter toute sa science de l'ovalie à l'équipe de France TV. Il interviendra non pas sur les rencontres des Tricolores comme Yachvili et Clerc mais sur les autres matchs de la compétition. Il sera notamment aux commentaires d'Angleterre vs Ecosse le 4 février prochain aux côtés de Jean Abeilhou, précise la Dépêche. Une belle signature pour France Télévisions en vue de la Coupe du monde. Même si pour rappel, les matchs seront diffusés sur TF1. Nyanga avait d'ailleurs été consultant pour la chaîne privée ainsi que pour RMC.