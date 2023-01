Non vous ne rêvez pas, la Coupe du monde de rugby 2023 sera aussi diffusée sur M6 et France Télévisions

TF1 ne sera pas le seul diffuseur de la Coupe du monde de rugby 2023. France Télévisions et M6 ont acquis plusieurs affiches du Mondial en France.

TF1 diffusera en clair le Mondial féminin 2021 et la Coupe du monde 2023 en FranceTF1 ne sera pas le seul diffuseur de la Coupe du monde de rugby 2023. Détentrice des droits de diffusions des 48 matchs du Mondial, la première chaîne a vendu 28 rencontres à France Télévisions et M6. Bien évidemment, TF1 conservera les meilleures affiches, à commencer par trois des quatre matchs de poules du 15 de France, dont le choc en ouverture contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, ainsi que France-Uruguay, le jeudi 14 septembre (21h) et France-Italie, le vendredi 6 octobre à 21h. Les deux meilleurs quarts, dont celui potentiel des Tricolores, sont aussi conservés au même titre que les demies et la finale ainsi que le match pour la 3e place. Quid de France-Namibie ? C'est France TV qui a récupéré ce match et le diffusera le jeudi 21 septembre (21 h). Le service public proposera des rencontres de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2011 avec notamment un quart de finale. Au total, 10 matchs seront à suivre sur les chaînes du groupe France Télévisions. Quant au groupe M6, il récupère 18 affiches dont un quart. Une première pour la sixième chaîne. Pour rappel, le dernier Mondial au Japon en 2019 avait totalement été diffusé sur TF1 comme le rappelle RMC. Notez que Canal + n'a acquis aucune rencontre contrairement à 2015.