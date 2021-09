TF1 diffusera en clair le Mondial féminin 2021 et la Coupe du monde 2023 en France

La Coupe du monde en France en 2023 ainsi que le Mondial féminin en Nouvelle-Zélande seront diffusés en clair par TF1.

Partenaire de World Rugby depuis 1991, TF1 sera à nouveau le diffuseur de la Coupe du monde masculine en 2023. "Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec le groupe TF1", a commenté Alan Gilpin, directeur général de World Rugby via le site de France 2023. Un événement planétaire qui pourrait battre de nombreux records d'affluence, mais surtout d'audience. Ainsi, le record de 18,7 millions de téléspectateurs pour un match de rugby enregistré lors de la finale du Mondial 2011 entre la France et les All Blacks pourrait tomber à l'occasion du match d'ouverture entre ces deux nations au Stade de France. C'est en tout cas ce qu'espère le groupe TF1.



Si la diffusion du tournoi masculin n'est pas vraiment une surprise, celle de la Coupe du monde féminine est une vraie bonne nouvelle pour la discipline. "Nous sommes également très heureux d’offrir une exposition très événementielle à la prochaine Coupe du Monde de Rugby féminine et de confirmer ainsi notre engagement dans le sport féminin", confie Gilles Pélisson, président-directeur général du groupe TF1. Habitué aux chaines publiques telles que France 4, et plus rarement France 2, le rugby féminin va bénéficier d'une belle exposition du 8 octobre au 12 novembre 2022. Pour rappel, la compétition féminine avait été reportée en raison de la pandémie mondiale. On peut imaginer que France Télévisions diffusera également certaines rencontres des deux compétitions, notamment celles des équipes de France. COUPE DU MONDE FEMININE. L'édition 2021 décalée à 2022, voici les dates !