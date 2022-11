RUGBY. Comment les électriques ailiers sud-afs pourraient mettre à mal la défense tricolore ?

Samedi à Marseille, les Springboks auront sur chacune de leurs ailes un petit ailier casqué capable de changer le cours du match en une action. Méfiance !

Les ailes les plus rapides du monde ! C’est un peu comme cela que l’on pourrait résumer la situation à laquelle vont être confrontés les Bleus ce samedi. Le sont-elles réellement ? Caleb Clarke et Will Jordan ont aussi de (très) bonnes jambes tandis que sur la scène internationale, Josh Adams et Louis Rees-Zammit sont également reconnus pour leurs pattes. Mais qui, aujourd’hui, peut se targuer d’avoir deux électriques copies conformes sur les extérieurs, en dehors de l’Afrique du Sud ?

RUGBY. Kolbe, Tambwe, Épée... Qui sera le joueur le plus rapide du Top 14 cette saison ?Car qu’on se le dise, si tout le monde connaît Cheslin Kolbe (1m71 pour 80kg), sachez que Kurt-Lee Arendse (1m77 pour 80kg), qu’on a plusieurs fois présenté sur notre site, est son portrait craché avec quelques années de moins. Une véritable "pocket rocket", à l’image du surnom donné à un autre sud-africain passé par la France à l’époque, et qui est capable de mystifier n’importe quel défenseur dans son couloir. De faire sauter le plus imperméable des verrous sur un appui. De fait, il n’est pas improbable que les supersoniques sud-africains posent quelques problèmes à nos ailiers, plus grands, tout aussi efficaces mais forcément moins vifs. Damian (1m92 pour 97kg) et Yoram (1m82 pour 96kg), vous êtes prévenus !

Comment tenter de les contrer ?



Les solutions pour les Tricolores, de fait ? Vous connaissez la chanson face à ce type de profils… Si rien n’est jamais gagné d’avance contre de tels attaquants, il s’agira d’être extrêmement vigilant sur les extérieurs et de bien communiquer avec ses soutiens intérieurs, histoire de ne jamais être pris à revers sur un fameux exter-inter, l’une des spécialités de Kolbe. Le débordement de Tom Wright en première période la semaine dernière doit être une bonne piqûre de rappel pour ne pas reproduire pareille mégarde dans les couloirs ce week-end. Face à des garçons qui parcourent près de 11m par seconde sur des distances dites " moyennes ou courtes".

VIDEO. Oubliez l'ami Cheslin Kolbe, Kurt-Lee Arendse est LA relève tout en appuis et en vitessePour se rassurer, l’on se dira aussi que la dernière fois que les Bleus avaient affronté un profil similaire sur une aile, Yoram Moefana avait clairement remporté son duel face à l’un des garçons les plus virevoltants de la Grande-Bretagne, en l’occurrence Darcy Graham. Grâce à sa puissance et son application dans la stratégie adoptée, le Bordelais avait en effet fait vivre une sale après-midi à la bombe d’Edimbourg. Mais les insaisissables casqués sud-africains évoluent assurément un ton au-dessus de l’Ecossais en défense et samedi, les Springboks n’auront rien à voir avec les Scots que les Bleus avaient affronté en février dernier, à Murrayfield…

