RUGBY. Comment Antoine Dupont et France 7 se préparent aux JO de Paris 2024 ?

Loin du tumulte du rugby à XV, les deux équipes de France de rugby à 7 se préparent activement aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans moins de deux semaines, les Jeux Olympiques vont faire battre le cœur des amateurs de sport, au sein de la capitale française. Pour ceux qui affectionnent tout particulièrement le ballon ovale, les deux équipes de France de rugby à 7 donnent le maximum d’elles-mêmes pour être prêt pour l’échéance à domicile.

VIDEO. CHAMPIONS ! France 7 et Antoine Dupont titrés sur le circuit mondial après une finale intense !

Les Filles championnes d’Europe avant de rêver d’or

Vice-championne olympique en titre, l’équipe de France de rugby à 7 féminin a entamé sa préparation aux Jeux Olympiques en allant chercher un nouveau titre. En effet, Séraphine Okemba et ses coéquipières ont décroché le titre de champion d’Europe, tout comme leurs homologues masculins, après une étape en Croatie et une seconde en Allemagne.

Cependant, contrairement aux garçons qui ont envoyé une équipe réserve, ce sont bel et bien les habituels titulaires en Bleues qui se sont déplacés pour disputer la compétition. Auparavant, les filles s’étaient entraînées du côté de “Font-Romeu et Prades pour jouer avec les bienfaits de l’altitude”, comme le souligne le sélectionneur David Courteix dans un communiqué de la FFR.

Actuellement en déplacement à Faro au Portugal, les filles de France 7 s’entraînent sous des températures importantes, plus de 30 °C, du côté de Faro au Portugal. De retour à Marcoussis dès mercredi prochain, elles disputeront deux rencontres d'entraînements face à l’équipe du Canada. Elles entament leurs jeux Olympiques une dizaine de jours après, le 28 juillet face au Brésil.

PHOTOS. Rugby à 7. Antoine Dupont et les Bleus révèlent leur maillot unique pour Paris 2024

Les Garçons défient la Nouvelle-Zélande

Quelques jours après avoir fêté le titre de champion de France de Top 14, Antoine Dupont était de retour avec France 7. Pour préparer aux Jeux Olympiques, l’encadrement de France 7 a fait le pari du Sud-Ouest. Depuis le début du mois de juillet, les Bleus s’entraînent sur les bords de l’Atlantique.

Installés à Capbreton, dans les Landes, ils profitent du pôle haute performance présent dans la ville côtière. L’été dernier, les Bleus du XV avaient préparé la Coupe du monde 2023 dans ces mêmes installations, qui avaient aussi été le terrain de la rééducation express d’Anthony Jelonch pour se présenter à ce même mondial.

Ce week-end, les Bleus ont disputé un match d’entraînement face à la sélection de rugby à 7 des All Blacks. Elle aussi parmi les prétendants à l’or olympique et a apporté une féroce opposition à France 7. Quelques jours avant, les Bleus avaient également pris part à un entraînement ouvert au public du côté de Pau. Antoine Dupont et ses coéquipiers entament leur aventure olympique avant même la cérémonie d’ouverture, le 24 juillet prochain face aux États-Unis.

Dupont bien présent, Épée réserviste : Le groupe de France 7 pour disputer les JO de Paris