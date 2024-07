PHOTOS. Rugby à 7. Antoine Dupont et les Bleus révèlent leur maillot unique pour Paris 2024

Antoine Dupont et l'équipe de France à 7 ont révélé leur maillot pour les JO de Paris 2024. Un design audacieux et artistique aux couleurs tricolores.

Antoine Dupont et l'équipe de France à 7 ont rendez-vous le 24 juillet pour donner le coup d'envoi de leur tournoi olympique. Les Bleus feront face aux USA. Un gros morceau pour les hommes de Jérôme Daret. Mais rien d'insurmontable compte tenu de ce qu'ils ont montré durant la saison.

Dupont bien présent, Épée réserviste : Le groupe de France 7 pour disputer les JO de ParisLes Tricolores devront l'emporter avant de retrouver l'Uruguay dans la soirée. Mais surtout les Fidji, champion en titre, le jeudi 25 juillet. Les finales, où on espère voir tous les représentants français, sont programmées le samedi 27 juillet chez les hommes et le 30 juillet chez les femmes.

Les deux équipes de France pourront compter sur le soutien indéfectible des supporters. Lesquels ne manqueront pas de donner de la voix et de porter haut les couleurs tricolores à l'instar des joueuses et joueurs.

A ce titre, le maillot que porteront les Françaises et les Français lors des deux tournois olympiques a été dévoilé. Une tunique où l'on retrouve bien évidement les couleurs du drapeau. Mais de manière singulière avec un dégradé qui fait penser à de l'aquarelle.

Crédit image : France Rugby

Certains aimeront le style, d'autres non. En ce qui concerne le short, il reprendrait le design du maillot si on en croit les visuels disponibles sur la boutique de France Rugby.

Crédit image : Le Coq Sportif X

Or, des images publiées sur les réseaux sociaux laissent penser qu'il pourrait finalement être tout simplement blanc. On distingue deux bandes bleues d'un côté. Et on peut imaginer qu'il y en a également deux autres à l'opposée.

𝗢𝗡 𝗟’𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 🇫🇷💥

Les tenues de compétition des athlètes français sont prêtes ! ✅



Le fruit de 3 ans de travail acharné. Pari réussi avec un sourcing de proximité 👊

- Plus de 30 000 pièces produites

- 40 disciplines olympiques et 23 paralympiques

- 30 Fédérations à… pic.twitter.com/BJilpmujud — le coq sportif (@lecoqsportif) July 9, 2024

Peut-être existe-t-il plusieurs versions. L'arrière du maillot semble assez simple par ailleurs. Hormis le flocage avec le nom et le numéro, on ne distingue pas d'ajouts au niveau du col. On remarque cependant un design au niveau du torse. Sans doute imaginé pour avoir une meilleure tenue du ballon.